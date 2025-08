Unieuro: offerte nel volantino FUORITUTTO che fanno girar la testa

Unieuro, si sa, quando parte con le promo fa sul serio: prodotti tech, elettrodomestici e accessori sfiziosi a prezzi così bassi che ti viene voglia di cambiare tutto, anche il tostapane (che magari funziona ancora, ma vuoi mettere?). Dallo smartphone che desideravi da mesi al TV 4K da cinema in casa, passando per lavatrici super intelligenti e gadget firmati Apple, c’è proprio tutto. E se sei un gamer, aspetta di scoprire cosa c’è per te da Unieuro!

Tecnologia e risparmio vanno d’amore e d’accordo solo da Unieuro

Cominciamo forte: con Samsung Galaxy S24 FE 17 cm (6.7″) a 519,90 euro, uno smartphone top che fa brillare anche le giornate più grigie. Se invece cerchi eleganza e funzionalità senza spendere troppo, il Vodafone SM-A556 16,8 cm (6.6″) Dual SIM è tuo con Unieuro a 289 euro. Hai l’anima creativa? Dai vita alle tue idee con Apple Pencil (USB-C) a 75 euro, perfetta da usare sull’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento, oggi a 369 euro. Il salotto chiama spettacolo con Samsung Smart TV 55” a 649 euro, mentre per chi cerca una scelta più compatta c’è Xiaomi TV A 43 2025 109,2 cm (43″) 4K Ultra da Unieuro a soli 199,99 euro. E per gli appassionati di gioco? Unieuro ti fa sognare con Nintendo Switch 2 + Mario Kart World a 509,90 euro.

La musica della promozione continua con Apple Watch Series 10 Serie 10 GPS a 319 euro, per restare sempre sul pezzo con stile. E se sei uno di quelli che perdono tutto, respira: Apple AirTag è tuo da Unieuro a 34 euro. Chiudiamo in grande stile con l’Hoover H-WASH 350 Lavatrice 10kg, Classe A a 399 euro, e per gli studenti o per lavorare ovunque, c’è Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.6″ a 499 euro. Solo da Unieuro, i device hanno i prezzi più leggeri che mai!