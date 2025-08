Android Auto si veste di nuovi colori

Un semplice screenshot pubblicato su Reddit ha acceso la curiosità degli appassionati di tecnologia automobilistica. L’immagine mostra Android Auto con un’interfaccia tutta nuova, capace di adattarsi ai colori dinamici impostati sullo smartphone collegato. Questa modifica, apparentemente superficiale, segna invece l’inizio di un’evoluzione grafica più profonda, destinata a uniformare l’esperienza visiva su tutti i dispositivi del mondo Google.

Colui che ha diffuso l’immagine non ha fornito dettagli sulla versione della piattaforma utilizzata. Mancano informazioni sul canale di distribuzione e non è chiaro se il nuovo tema faccia parte di un test limitato. Ciò che è certo, però, è che Google sta introducendo la filosofia del Material 3 Expressive anche nel suo sistema di intrattenimento per auto.

Cosa cambia per gli utenti di Android Auto e quando arriverà

La conferma di tutto ciò arriva dal codice della versione 14.9 Beta dell’app Android Auto, dove compare la stringa “useMaterialThemeColors”. Una prova che lascia pochi dubbi sull’obiettivo dell’azienda che è quello di rendere più armonica la transizione tra smartphone, smartwatch e display di bordo, con palette cromatiche sempre coerenti e icone ridisegnate. L’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti, ma le prime tracce indicano che la distribuzione potrebbe iniziare a breve.

L’arrivo dei colori dinamici porta vantaggi immediati alla leggibilità e alla coerenza estetica del sistema. L’interfaccia diventa più flessibile e moderna, con contrasti marcati e forme morbide, caratteristiche ormai tipiche dello stile Google. Il risultato è un ambiente più intuitivo, pensato per ridurre la fatica visiva durante la guida e semplificare il passaggio da un dispositivo all’altro.

Chi desidera provare le novità può tentare la strada della Beta, scaricando manualmente l’ultima versione dell’app da portali come APKMirror. Questa scelta però comporta il rischio di incontrare bug, anche se consente di toccare con mano l’evoluzione in corso. Per tutti gli altri utenti, invece, resta da attendere il rilascio graduale della nuova interfaccia tramite aggiornamenti ufficiali sul Play Store. La segnalazione comparsa su Reddit rappresenta dunque solo l’inizio di un cambiamento più ampio, destinato a rivoluzionare l’esperienza d’uso di Android Auto nei prossimi mesi.