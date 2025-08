WhatsApp: un messaggio da YouTube sta svuotando i conti di tutti

Al giorno d’oggi tutti gli utenti utilizzano costantemente WhatsApp per restare connessi con i loro cari e scambiare i messaggi in modo rapido e veloce, l’applicazione di messaggistica istantanea è diventata nel corso degli anni una vera e propria certezza al punto da essere quella più utilizzata su tutti gli smartphone del mondo, questo elemento ovviamente ha fatto la differenza e rendendo WhatsApp particolarmente imitante anche agli occhi dei truffatori che hanno capito che l’applicazione può essere la chiave di accesso a un numero di prede molto più elevato.

Nello specifico, i tuffatori ormai da diverso tempo hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per diffondere le proprie truffe online in modo da colpire il maggior numero di persone possibile, l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso, ottenere informazioni sensibili dopo poter sfruttare a propria vantaggio per poter ad esempio penetrare nei conti correnti, oppure derubare in modo diretto la vittima.

Il fenomeno ovviamente sta colpendo in tutto il mondo Italia compresa, numerosi denti infatti stanno notando l’arrivo di strani messaggi che celano tentativi di attacco diretti e molto pericolosi, vediamo insieme l’ultima truffa che è esplosa qui in Italia.

Truffa che usa YouTube

La truffa di cui parliamo oggi usa semplicemente il nome di YouTube per la vittima, i truffatori infatti contattano il malcapitato spacciandosi per la nota società e promettendo facili guadagni in cambio di semplici compiti da portare a termine, non a caso infatti se l’utente metterà like ad alcuni video, i truffatori ricambieranno con alcuni bonifici di qualche paio di euro come pagamento, bonifici fatti realmente per un motivo ben preciso, conquistare la fiducia della vittima per poi farle una richiesta di denaro di qualche centinaio di euro, con l’obiettivo di ingannare il malcapitato con la falsa promessa di restituire i soldi moltiplicati svariate volte.

Ovviamente non appena inviati quei soldi spariranno in un lampo senza più tornare al legittimo proprietario, se doveste ricevere un messaggio simile la cosa migliore da fare è non rispondere.