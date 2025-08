Samsung presenta Moving Style Edge 4K: ecco i dettagli

Uno schermo che si sposta senza fatica, come se fosse una lampada? Potrebbe essere diventato realtà grazie a Samsung. L’azienda ha concepito un nuovo dispositivo, appena lanciato sul mercato sudcoreano. Si tratta di Moving Style Edge, ma definirlo semplicemente un monitor, una TV o un display sarebbe riduttivo. È qualcosa di più fluido, di più trasversale. Alla base del progetto c’è un concetto di mobilità e adattabilità che si manifesta soprattutto nello stand. Invece del classico piedistallo da scrivania o della base da TV, Samsung propone due tipi di supporto. Uno lineare e minimalista, l’altro con una forma più articolata, definita “a giraffa”, pensato per offrire maggiore flessibilità. Entrambi sono concepiti come piantane, un formato inusuale per dispositivi simili, che li rende facilmente trasportabili e posizionabili in qualsiasi ambiente.

Moving Style Edge di Samsung: ecco le caratteristiche del nuovo dispositivo

Il pannello da 32 pollici è dotato di risoluzione 4K e presenta cornici identiche su ogni lato. Un dettaglio non solo estetico ma anche funzionale. Quest’ultimo, infatti, permette di ruotarlo senza compromettere la simmetria. L’esperienza utente si avvicina molto a quella di una smart TV, grazie al sistema operativo Tizen. Quest’ultimo consente l’accesso diretto a piattaforme come Netflix e YouTube. Anche se non è stato confermato ufficialmente, è probabile che il dispositivo non integri un sintonizzatore TV tradizionale.

Il colore ufficiale dichiarato è un bianco caldo, scelto per armonizzarsi con stili di arredamento diversi. Eppure, alcune immagini mostrano modelli neri, lasciando intendere che possano esserci varianti o prototipi in fase di valutazione. Al momento, Moving Style Edge è disponibile solo in Corea del Sud. Non è chiaro se verrà distribuito anche a livello globale. Dunque, bisogna attendere per scoprire se arriverà anche nel nostro mercato. Il prezzo del nuovo dispositivo Samsung parte da 839.000 won per la versione con supporto dritto (circa 521 euro). Ed arriva a 869.000 won (circa 545 euro) per quella con il supporto più articolato.