Samsung: ora gli aggiornamenti saranno molto più veloci?

Samsung ha compiuto un’importante evoluzione nella gestione dei propri aggiornamenti software. Si tratta di un cambiamento che si è reso evidente con il lancio dei Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Tali dispositivi sono stati i primi a debuttare sul mercato già equipaggiati con Android 16, appena un mese dopo la disponibilità ufficiale della nuova versione. Una rapidità di esecuzione sorprendente, se confrontata con i ritmi del passato. Il centro di tale cambiamento riguarda il nuovo metodo di sviluppo chiamato “Trunk Stable”. A tal proposito, Google ha rivisto il modo in cui realizza Android, abbandonando un approccio basato su rami separati per ogni versione. Ciò in favore di un modello più snello e continuo. Ciò significa che le nuove funzionalità vengono introdotte gradualmente, ma restano disattivate fino al momento opportuno grazie ai cosiddetti “feature flag”. Tale scenario consente un controllo molto più preciso e flessibile sullo sviluppo. Evitando i blocchi e riducendo al minimo le interruzioni.

Samsung: cambio di rotta per gli aggiornamenti

Android 16 è stato il primo aggiornamento importante a nascere pienamente da tale nuovo approccio. Sulla base di tale cambiamento, Samsung ha deciso di seguire lo stesso modello per lo sviluppo della sua interfaccia proprietaria, One UI. Durante una conferenza stampa, Sally Hyesoon Jeong, a capo del team Framework R&D di Samsung, ha confermato che l’azienda coreana ha scelto consapevolmente di adottare il sistema trunk-based. Ciò anche se non è vincolata dalle linee guida di Google. Tale scelta ha rappresentato un cambio strategico, mirato a garantire cicli di aggiornamento più rapidi e affidabili.

Il risultato più tangibile è stato il rilascio quasi immediato della One UI 8 dopo l’arrivo di Android 16. Un passo avanti netto rispetto alle attese più lunghe che avevano caratterizzato versioni precedenti. L’obiettivo di Samsung è sincronizzarsi sempre più con i tempi di rilascio di Google. Riducendo così al minimo il divario tra le nuove versioni di Android e la loro adozione sui dispositivi Galaxy.