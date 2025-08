YouTube cambia le regole per la visione gratuita

Guardare video su YouTube senza abbonamento Premium, oggi, sta diventando sempre più complicato. Molti utenti hanno notato che il pulsante “Salta Annunci”, simbolo della libertà di scelta sulla piattaforma, ora sembra scomparire per tutta la durata degli spot pubblicitari. In alcuni casi appare solo alla fine, quando ormai la pubblicità è terminata.

Le prime segnalazioni arrivano dai forum internazionali, in particolare su Reddit, dove diversi spettatori raccontano un’esperienza simile. Ovvero video bloccati da spot completi e possibilità di salto praticamente annullata. Tale cambiamento non solo allunga i tempi di visione, ma modifica il rapporto degli utenti con la piattaforma, trasformando un click abituale in un’attesa forzata.

YouTube punta tutto sull’ abbonamento Premium

YouTube aveva già sperimentato modifiche simili alla fine dello scorso anno, limitando il tasto a pochi secondi di ritardo. Oggi la strategia è però risulta essere più aggressiva. Il pulsante resta nascosto fino al termine dello spot e, quando finalmente compare, resta attivo solo per pochi istanti prima di un eventuale secondo annuncio. Per chi non paga l’abbonamento, l’esperienza diventa quindi inevitabilmente più frustrante e frammentata. Al momento non esiste una conferma ufficiale da parte di YouTube, ma le testimonianze suggeriscono un test A/B destinato a valutare la reazione degli utenti. Alcuni vedono il cambiamento solo su determinati browser, altri continuano a utilizzare la piattaforma con la vecchia interfaccia.

Dietro questa scelta si intravede la strategia dell’ azienda di voler rendere la fruizione gratuita sempre più scomoda, incentivando la sottoscrizione a YouTube Premium. Il servizio a pagamento consente di eliminare gli annunci, scaricare i video, riprodurli in background e accedere a YouTubeMusic Premium. Questa è una logica di monetizzazione già adottata da molte piattaforme digitali, che trasformano la pubblicità in un “fastidio calcolato” per convincere le persone a pagare.

Per i creatori di contenuti, questa politica potrebbe

tradursi in maggiori entrate pubblicitarie. Però, per gli spettatori abituali, la sensazione è di essere spinti verso una scelta obbligata. Se questa prova dovesse diventare permanente, la visione gratuita di YouTube rischia di perdere gran parte della sua attrattiva originale, aprendo una nuova fase nella storia della piattaforma.