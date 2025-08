Intesa Sanpaolo down: problemi in tutta Italia per app, sito e carte

Giornata complicata per i clienti di Intesa Sanpaolo, alle prese con un nuovo blackout dei servizi digitali. Dalle prime ore della mattina, in tutta Italia si sono registrati problemi di accesso all’home banking, sia tramite app mobile sia da desktop, oltre a malfunzionamenti nelle operazioni con carta. Diverse segnalazioni indicano l’impossibilità di effettuare pagamenti o prelievi al Bancomat, creando disagi anche nei pagamenti quotidiani.

Il numero massimo delle segnalazioni è arrivato intorno alle 10 di questa mattina, come registra il celebre portale dedicato Downdetector. Proprio qui infatti sarebbero più di 1.700 le segnalazioni arrivate in poche ore. Secondo quanto riportato, le aree più colpite dal disservizio riguarderebbero diverse città tra le più grandi in Italia, come Napoli, Roma, Bologna, Bari, Palermo, Milano e Torino. I servizi sarebbero stati totalmente interrotti improvvisamente, mentre in altri casi gli utenti segnalano dei blocchi sporadici e improvvisi rallentamenti.

Ancora disagi dopo i down di giugno e luglio

Non è la prima volta che si verificano interruzioni simili. Solo nel mese di luglio, Intesa Sanpaolo è stata coinvolta in un down su larga scala che aveva colpito anche Poste Italiane, mentre a giugno e alla fine del 2024 si erano già verificati problemi tecnici con caratteristiche molto simili.

Per il momento non sono note le cause ufficiali del disservizio, ma l’andamento delle segnalazioni lascia intendere che la situazione stia lentamente migliorando. Restano però migliaia di utenti impossibilitati ad accedere ai propri conti o a effettuare operazioni, con comprensibile preoccupazione per chi si affida ai canali digitali per operazioni bancarie quotidiane.

La speranza è che il ripristino avvenga in tempi brevi. Intesa Sanpaolo non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali, ma seguiranno aggiornamenti non appena emergeranno nuovi dettagli sul guasto. Si attendono dunque informazioni più chiare per quanto riguarda la problematica che purtroppo in queste ore sta mettendo in difficoltà tutti i clienti del celebre istituto bancario.