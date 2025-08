Apple: colpo di scena con super fatturato e progetto IA segreto

A quanto pare, Apple non ha finito le sorprese nel cilindro, nonostante le previsioni degli analisti fossero decisamente caute, la società ha preso tutti con il proprio fatturato recentemente approvato nell’ultima assemblea degli investitori, la società infatti ha dichiarato un fatturato trimestrale di ben 94 miliardi di dollari, un valore incredibilmente al di sopra delle aspettative che prevedevano invece una somma pari a 89,3 miliardi di dollari.

Si tratta di un risultato che mostra ancora una volta come la società di Cupertino sia assolutamente in testa alla classifica per quanto riguarda le vendite trainata dai propri prodotti, nello specifico a farla da padrone è stato iPhone, seguito a ruota dai nuovi Mac.

Valori decisamente importanti

I numeri parlano chiaro, gli iPhone da soli riescono a rivendicare quasi metà del fatturato con oltre 44 miliardi di dollari, tutto ciò segna un dato evidente, gli smartphone di Apple rappresentano ancora un elemento di punta per tutti i consumatori e consentono alla società di fregiarsi di vendite davvero importanti, anche però i nuovi Mac hanno mostrato numeri decisamente in crescita con un aumento pari al 6,5% rispetto allo scorso anno, probabilmente merito del rinnovato hardware e dei miglioramenti software presentati da Apple, valori negativi invece sono stati mostrati dagli iPad che hanno mostrato una contrazione dell’8%, il tablet di Apple effettivamente da diversi anni rappresenta un po’ la pecora nera, soprattutto a causa delle limitazioni software legate ad iPadOS.

Ovviamente Tim Cook ha commentato i risultati ottenuti sottolineando la propria soddisfazione e aprendo le porte all’acquisizione di nuove start-up per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, sembra infatti che Apple voglia dare una grossa accelerata allo sviluppo del proprio ecosistema basato su IA, il quale come sappiamo presenta un ritardo evidente rispetto alle altre società che Apple evidentemente non può più permettersi di attendere a colmare, e dunque che la società intende probabilmente allearsi con realtà ben più avanti in modo da poterne sfruttare appieno le competenze.