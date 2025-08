Apple raggiunge i tre miliardi di iPhone spediti

Apple è entrata nel settore degli smartphone nel corso del 2007 con il primo iPhone, stabilendo un nuovo standard nel settore. Da allora, la crescita dell’azienda della mela è stata inarrestabile e, ad oggi, i numeri parlano chiaro.

Tim Cook, CEO di Apple, in una recente conferenza per gli investitori ha sottolineato che Cupertino è riuscita a spedire oltre tre miliardi di iPhone fino ad ora. Oltre alla cifra, già di per se molto importante, l’Amministratore Delegato ha sottolineato anche un ulteriore aspetto.

Per raggiungere il primo miliardo di dispositivi venduti, Apple ha dovuto attendere nove anni, dal 2007 al 2016. Il secondo miliardo di device è arrivato nel 2021, dopo cinque anni, mentre il terzo miliardo è arrivato dopo appena quattro anni.

Apple ha stabilito un nuovo traguardo storico arrivando a spedire oltre tre miliardi di iPhone dal 2007 ad oggi

È importante sottolineare come gli utenti credono nell’offerta smartphone di Apple e il tasso di vendita è nettamente aumentato nel corso degli ultimi anni. Tim Cook ha affermato che, almeno per gli Stati Uniti, sono soprattutto i giovani ad acquistare gli iPhone rispetto ai device Android, ma potremmo affermare senza timore che si tratta di una tendenza è piuttosto diffusa.

Nonostante il futuro di iPhone sembri roseo, Apple non può adagiarsi sugli allori. In una recente intervista ad Eddy Cue, il vicepresidente senior della divisione Internet Software and Services di Apple ha affermato che esiste un grande rischio concentrato in un solo prodotto.

Il dirigente sostiene che tra dieci anni gli utenti potrebbero non avere più bisogno di un iPhone. Per questo motivo Apple deve sostenere l’innovazione e la creazione di nuovi prodotti che possano anticipare le esigenze degli utenti. Ne sono un esempio gli investimenti fatti nella Realtà Virtuale, nell’Intelligenza Artificiale e in tutta una serie di business che potranno mantenere l’azienda di Cupertino al vertice del settore di riferimento.