Test ADAS: Tesla vince tra tutti in Cina grazie alle telecamere

Il quotidiano cinese Dongchedi ha spinto 36 auto ai limiti delle loro capacità in scenari più che realistici. Incroci pericolosi, animali in autostrada, cantieri improvvisi e frenate d’emergenza. Situazioni che mettono in crisi anche il guidatore più esperto. I sistemi ADAS, nati per evitare incidenti, dovrebbero intervenire in tempo, senza esitare, eppure alcuni lo fanno mentre altri no. Il test ha colto le reazioni automatiche, senza spazio per l’errore umano. Le telecamere sono bastate? Oppure serviva il tanto osannato LiDAR?

Tesla davanti a tutti, anche in Cina

Le Tesla Model 3 e Model X, dotate solo del sistema Tesla Vision, hanno dominato la classifica in prima e seconda posizione. Cinque test superati su sei. La Model X ha evitato perfino un cinghiale in autostrada, evento critico che ha messo in crisi tutte le altre in “gara”. Terzo posto per la Wey Lanshan di Great Wall Motor, unico marchio cinese a tenere il passo. E le auto dotate di LiDAR? Xpeng, BYD, Xiaomi, Huawei, tutte ferme a tre successi su sei. Segno evidente che non basta montare i sensori più costosi per ottenere risultati affidabili. Il software fa la differenza? Le Tesla hanno fatto meglio pur senza i dati cinesi, come fatto notare da Elon Musk. I veicoli statunitensi si sono basati infatti solo su simulazioni e test interni.

Curioso osservare come modelli con lo stesso ADAS si siano comportati diversamente. Xpeng P7+ e G6, con software simile, hanno avuto esiti opposti. Da cosa dipende? Hardware diversi, chip meno potenti, telecamere spostate di pochi centimetri, dettagli che hanno significato tutto. Le ultime posizioni vedono Zeekr 7X, Onvo L60 e persino una Mercedes Classe C. Veicoli incapaci di superare anche solo una prova. Questi test non parlano di guida autonoma, qui si parla di assistenza attiva, quella che salva vite nei secondi più critici. Anche le condizioni meteo non sono state valutate, dettaglio non da poco. Quando piove o nevica, il LiDAR potrebbe tornare il sistema più utile. Quale tecnologia vincerà sotto la pioggia? La telecamera, da sola, basterà ancora con altre variabili? Intanto, Tesla vince in casa degli altri, per la gioia di Musk.