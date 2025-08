GSMA: arriva Universal Profile 3.1 per la messaggistica RCS

Il panorama della messaggistica su dispositivi mobili ha vissuto una trasformazione profonda. Quest’ultima guidata dalla necessità di superare i limiti tecnologici degli SMS e MMS tradizionali. In tale contesto, uno dei protagonisti principali è lo standard RCS. A supportarne la diffusione globale è la GSMA, che ha recentemente annunciato la versione 3.1 dell’Universal Profile (UP). Un elemento chiave per garantire l’interoperabilità e l’adozione coerente di RCS. Il rilascio di tale nuova versione è avvenuto pochi mesi dopo la 3.0 introdotta ad aprile. Segna un passo importante nella maturazione dello standard. A differenza delle iterazioni precedenti, la versione 3.1 si concentra su tre direttrici strategiche. Ovvero la stabilità della connessione, la qualità dei contenuti multimediali. E l’adattabilità del servizio alle diverse esigenze.

La GSMA propone la versione 3.1 dello standard Universal Profile

Uno degli aggiornamenti riguarda il modo in cui i client RCS si connettono ai servizi offerti dagli operatori mobili. Il sistema di onboarding è stato ripensato per offrire un’integrazione più armoniosa con le notifiche push dei sistemi operativi. Permettendo così una sincronizzazione più affidabile anche in condizioni di rete difficili. Tale aspetto, spesso dato per scontato, rappresenta invece un pilastro per offrire un’esperienza d’uso solida e senza interruzioni.

L’obiettivo dichiarato della GSMA e dei suoi partner, tra cui Google, è costruire una piattaforma capace di accogliere comunicazioni sempre più ricche, immersive e compatibili con diversi ambienti tecnologici. L’adattabilità dello standard sarà quindi un fattore determinante. A ciò si affianca un miglioramento tecnico riguardo la messaggistica audio. È stato, infatti, integrato il supporto al codec xHE-AAC. Una tecnologia avanzata che permette una compressione più efficiente e una qualità audio superiore, anche su reti con larghezza di banda limitata. Con la pubblicazione della nuova versione e il continuo aggiornamento delle specifiche l’Universal Profile si conferma come la struttura tecnica su cui poggia il futuro della messaggistica mobile.