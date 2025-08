Kena Mobile verso il lancio della eSIM: primi segnali e sistema già pronto

Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Kena Mobile sembra davvero pronta a fare il passo verso la eSIM. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’operatore, tra cui MondoMobileWeb, la società avrebbe già iniziato a informare i rivenditori autorizzati. Il sistema di vendita risulta già predisposto per supportare la nuova tecnologia, anche se al momento non è ancora attivo.

In una prima fase, la eSIM sarà disponibile solo tramite negozi fisici, ma l’obiettivo è quello di renderla accessibile anche online, direttamente dal sito ufficiale. La modalità di distribuzione sarà completamente digitale: una volta acquistata, la scheda virtuale sarà inviata via email e potrà essere attivata inquadrando un semplice codice QR, esattamente come già avviene con TIM, la rete su cui Kena opera.

Una svolta che parte da lontano

Il passaggio alla eSIM non arriva per caso. Tutto ha origine dalla recente migrazione alla nuova piattaforma tecnologica di TIM, che ha segnato l’abbandono definitivo dell’infrastruttura legata a Noverca. Chi ha attivato un’offerta nel 2025 ha già ricevuto una Half SIM Green, compatibile con la rete aggiornata. Nel frattempo, è iniziata anche la migrazione degli utenti più datati, con il progressivo allineamento alle nuove tecnologie.

Con questo passaggio sono già arrivati miglioramenti tangibili, come l’accesso alla rete 5G, assente sulla vecchia infrastruttura, e nuove funzionalità legate alla gestione delle chiamate: tra queste, le notifiche quando un numero precedentemente occupato torna disponibile o quando qualcuno ha provato a chiamare durante una conversazione in corso.

Potrebbe anche arrivare il VoWiFi di Kena

Seguendo questa logica evolutiva, è probabile che nei prossimi mesi Kena possa introdurre anche il supporto alle chiamate su rete Wi-Fi. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma la direzione è chiara: l’operatore virtuale sta accelerando il passo per avvicinarsi sempre di più agli standard di rete avanzata già adottati dal suo gruppo di riferimento. E la eSIM, ormai imminente, è un segnale forte in questa direzione.