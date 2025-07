WhatsApp, in arrivo un’incredibile novità per la fotocamera

WhatsApp è sempre al centro dell’attenzione per la cura e la considerazione nei confronti dei propri utenti.

L’applicazione per la messaggistica istantanea più famosa del mondo, infatti, continua ad annoverare continui utenti tra le sue file, grazie a una strategia che si sta rivelando vincente.

La strategia di WhatsApp è semplice, ma allo stesso tempo estremamente intuitiva, poiché si basa sulla miglioria continua della piattaforma.

Ogni mese, infatti, WhatsApp sviluppa e integra sulla applicazione numerose funzioni, che migliorano in modo significativo l’esperienza degli utenti.

E spesso lo fa proprio seguendo le indicazioni e i suggerimenti degli utenti, integrando delle funzioni che erano state chiesta a gran voce. Un esempio di questo è l’invio dei contenuti multimediali in alta definizione, funzione richiesta dagli utenti che WhatsApp ha integrato.

WhatsApp: finalmente in arrivo la modalità notturna per la fotocamera

Una funzione molto richiesta dagli utenti è la possibilità di avere la modalità notturna per la fotocamera direttamente nell’applicazione.

Ebbene, secondo i colleghi di WaBetaInfo, WhatsApp si starebbe preparando a inserire questa nuova modalità.

Per il momento, la modalità notturna per la fotocamera si trova nella versione beta dell’applicazione per Android, ma probabilmente verrà distribuita in larga scala nelle prossime settimane.

Questa funzione sarà accompagnata da un’icona a forma di luna, e permetterà di aumentare la qualità delle fotografie scattate durante la notte.

Le novità di WhatsApp non finiscono certo qui, perché gli sviluppatori stanno introducendo un’altra funzione, con il nome di promemoria. Questo aggiornamento permetterà agli utenti di scegliere un qualsiasi messaggio di testo e cliccando sull’opzione ricordamelo si potrà ricevere una notifica di avviso, dopo due ore, dopo otto ore, oppure dopo 24 ore, per avvisare gli utenti di visionare quel messaggio.

Insomma, le novità in arrivo su WhatsApp sono sempre tante ed è importante non perdersene neanche una per sfruttare al meglio la piattaforma.