Telecamera da esterno con DOPPIO SENSORE a 38 euro: l’offerta AliExpress è ottima

AliExpress avvicina tanti utenti all’acquisto di nuovi prodotti di alto livello, con soluzioni sempre più scontate, e soprattutto offerte che nessun altro ha mai visto. E’ questo il caso della telecamera da esterno V380, un prodotto che presenta una peculiarità davvero unica nel suo genere: la presenza di un doppio sensore fotografico: fisso e rotante.

Avete capito bene, il dispositivo di cui vi parliamo nell’articolo è forse uno dei più completi che abbiamo mai visto, proprio perché l’utente arriva a poter godere di una caratteristica e funzionalità che altrimenti non avremmo mai visto: la doppia lente. In altre parole sulla superficie della telecamera si trovano precisamente due sensori, uno che è possibile controllare da remoto per la rotazione, il classico PTZ per intenderci, mentre l’altro fisso sull’inquadratura standard. A rendere l’esperienza ancora più completa e migliore ci pensa sicuramente la presenza di 4 LED attorno ad ogni sensore, il che significa poter godere di una perfetta illuminazione dell’area circostante, con annessa visione notturna a colori.

AliExpress è pazza con questo sconto speciale

La promozione è forse una delle migliori in circolazione, sia per il prezzo finale di vendita, che per la qualità del prodotto che va effettivamente a scontare. Il valore di listino del modello in oggetto sarebbe di 107,16 euro, con una riduzione di 68,93 euro grazie alla promozione corrente, per arrivare in questo modo ad un investimento finale di soli 38,23 euro. L’ordine è da effettuare collegandosi a questo link.

Non resterete delusi nemmeno dalla qualità generale della ripresa, proprio perché i sensori fotografici sono da 8 megapixel, quantitativo più che sufficiente per godere di un dettaglio e di una risoluzione elevate (Ultra HD). E’ una telecamera da esterno a batteria, il che significa che non per forza deve essere collegato fisicamente alla presa di corrente, fruendo a tutti gli effetti della batteria da 8000mAh integrata.