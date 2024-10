BYD Sealion 7: arriva in Europa il nuovo potente SUV elettrico

Il BYD Sealion 7 arriva al Salone di Parigi 2024 come protagonista dei piani di espansione della casa cinese sul mercato europeo.Questo SUV elettrico è destinato a catturare l’attenzione di chi cerca una combinazione di tecnologia avanzata e prestazioni elettriche solide. L’obiettivo? Sfidare modelli come la Tesla Model Y.

BYD non ha ancora svelato i dettagli tecnici specifici per l’Europa. Il modello però è già disponibile in Cina e quindi ne si conoscono le sue caratteristiche principali. Il SUV BYD ha dimensioni generose di 4.830 mm di lunghezza e un passo di 2.930 mm. La Sealion 7 offre poi grande spazio e comfort. Già solo la sua presenza è robusta. L’interno, come ci si aspetta da BYD, è minimal e dominato da un grande schermo da 15,6 pollici.

Potenza e autonomia del nuovo SUV BYD

In Cina, la BYD Sealion 7 è offerta in più versioni. Le potenze potenze vanno dai 170 ai 390 kW, alimentate dalle famose batterie Blade a celle LFP. Il modello top di gamma dispone di un doppio motore elettrico e della trazione integrale. Questo promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Tali prestazioni saranno confermate anche in Europa?

L’autonomia non è affatto male per un SUV di tale portata. Essa varia tra i 550 e i 610 km a seconda della versione che si sceglie. È possibile caricare rapidamente la batteria grazie alla capacità di portare l’accumulatore dal 10 all’80%. Quanto ci vuole? Appena 25 minuti. Con queste caratteristiche, la Sealion 7 sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il mercato europeo. Molti acquirenti del continente, e del nostro Paese, sono sempre più alla ricerca di Auto di grandi dimensioni ecologiche e potenti, proprio come lo è il SUV BYD.

I prezzi e le specifiche per l’Europa non sono ancora stati rivelati. Si prevede però che BYD renderà queste informazioni disponibili nelle prossime settimane. Non sarà forse la Sealion 7 il SUV elettrico perfetto per l’Europa? BYD ha dimostrato di saper costruire veicoli competitivi e la Sealion 7 sembra essere il prossimo passo verso un futuro elettrico sempre più accessibile e performante.