Dubai: arriva la Lotus Emeya-S nella flotta della polizia

Durante il World Police Summit 2025, tenutosi al Dubai World Trade Centre, è stata svelata una novità destinata a lasciare il segno. Il maggiore generale Khalil Ibrahim Al Mansouri, affiancato da rappresentanti della casa britannica Lotus, ha presentato ufficialmente la Emeya-S, superberlina elettrica entrata nella flotta di pattugliamento della polizia locale. Si è trattato di un debutto carico di aspettative. L’esemplare, contrassegnato dalla targa numero 75, ha attirato l’attenzione di appassionati e curiosi per il suo design da hyper-GT e le sue specifiche mozzafiato. La vettura è spinta da oltre 600 cavalli nella versione S, con una velocità massima di 250 km/h e una accelerazione 0-100 km/h in soli 4,2 secondi. La versione R, non adottata al momento, sfiora invece i 1000 cavalli. Dotata di batterie ad alta densità, Emeya-S offre un’autonomia di circa 600 chilometri con una sola ricarica, secondo i dati forniti da Lotus. Non si ha solo grande velocità, ma anche silenzio e sostenibilità.

Eleganza digitale Lotus tra strade affollate dai turisti

L’abitacolo della Lotus è un concentrato di innovazione e comfort, dominato da interfacce digitali, sistemi di infotainment avanzati e funzioni di guida autonoma di ultima generazione. Gli interni combinano lusso e funzionalità, mentre all’esterno il design aggressivo dona un’aura quasi cinematografica. Il prezzo di partenza negli Emirati Arabi Uniti è fissato intorno ai 450.000 dirham, circa 113.000 euro. Una cifra che sottolinea il valore strategico e simbolico del mezzo. La Lotus Emeya-S con la sola presenza, comunica potere, innovazione e fiducia.

Il nuovo modello Lotus sarà destinato a zone turistiche ad alta densità come Burj Khalifa, Jumeirah Beach Residence e Mohammed Bin Rashid Boulevard. La filosofia della polizia dell’emirato si rafforza con ogni nuovo veicolo: essere visibili, riconoscibili, accessibili. Al Mansouri ha precisato che non si tratta solo di apparenza. Questi veicoli sono strumenti di prossimità e comunicazione con cittadini e visitatori. Rafforzano il legame tra istituzioni e comunità. L’ingresso della Lotus Emeya-S segue a ruota l’arrivo della Rolls-Royce Cullinan Mansory e della Mercedes-AMG G63 personalizzata, svelate negli scorsi mesi. In una città dove nulla è ordinario, ora anche la polizia si muove con stile e potenza.