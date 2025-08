Costruisci il tuo ricevitore ADS-B e hai Flightradar24 Business gratis – Guida

Flightradar24, la piattaforma leader mondiale per il tracciamento dei voli in tempo reale, offre un’opportunità imperdibile: costruisci il tuo ricevitore ADS-B e ricevi in cambio un abbonamento Business del valore di 499,99 dollari all’anno, completamente gratuito. Con oltre 50.000 ricevitori attivi in tutto il mondo, la rete di Flightradar24 continua a espandersi, e ora anche tu puoi contribuire alla copertura globale del traffico aereo, ottenendo in cambio accesso illimitato a funzionalità premium che normalmente costerebbero centinaia di euro.

Cos’è l’ADS-B e perché è importante

L’ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) è la tecnologia che permette agli aerei di trasmettere automaticamente la loro posizione, altitudine, velocità e altri dati vitali. Questi segnali, trasmessi sulla frequenza di 1090 MHz, possono essere captati da ricevitori a terra nel raggio di 200-400 miglia (circa 320-640 km), a seconda delle condizioni atmosferiche e dell’altitudine dell’aereo.

I vantaggi dell’account business gratuito

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici, vediamo cosa include l’abbonamento Business che riceverete gratuitamente:

Accesso illimitato a tutte le funzionalità premium di Flightradar24

a tutte le funzionalità premium di Flightradar24 Visualizzazioni 3D illimitate degli aerei

illimitate degli aerei Dati storici completi dei voli

dei voli Informazioni dettagliate su ogni aeromobile

su ogni aeromobile Notifiche personalizzate per voli specifici

per voli specifici Supporto prioritario dal team di Flightradar24

dal team di Flightradar24 Nessuna pubblicità sull’interfaccia web e mobile

L’hardware necessario: la Shopping List completa

Per costruire il vostro ricevitore ADS-B, avrete bisogno di questi componenti essenziali:

1. Raspberry Pi (qualsiasi modello dal 3B+ in poi)

Prezzo indicativo: 40-80€ su Amazon

Consigliato: Raspberry Pi 4 Model B con almeno 2GB di RAM

In alternativa: Raspberry Pi Zero 2 W per una soluzione più economica

2. Alimentatore

Specifiche: 5.1V, 3A

Prezzo: 10-15€ su Amazon

Importante: non lesinate sull’alimentatore, uno sottodimensionato può causare instabilità

3. MicroSD Card

Capacità minima: 8GB

Consigliata: 16GB o superiore, Classe 10

Prezzo: 10-20€ su Amazon

4. Ricevitore USB DVB-T (RTL-SDR)

Modello consigliato: RTL2832U/R820T2

Prezzo: 20-30€ su Amazon

Suggerimento: evitate i modelli più economici che potrebbero avere prestazioni inferiori

5. Antenna ADS-B 1090 MHz

Opzione economica: antenna fornita con il DVB-T (prestazioni limitate)

Opzione migliore: antenna specifica per 1090 MHz (30-50€) su Amazon

Opzione premium: antenna esterna con guadagno maggiore (50-100€)

6. Cavo di rete Ethernet (Cat 5/6/7)

Per connessione stabile

In alternativa: configurazione Wi-Fi

7. Accessori opzionali ma consigliati:

Case per Raspberry Pi (10-20€)

Dissipatori di calore (5-10€)

Cavo di prolunga USB per posizionare meglio l’antenna

Costo totale stimato: 100-200€ a seconda delle scelte

Guida Step-by-Step alla configurazione

Fase 1: preparazione del software

Scaricate l’immagine Pi24 dal sito Flightradar24 Visitate: https://www.flightradar24.com/build-your-own

L’immagine Pi24 è basata su Raspberry Pi OS Lite, ottimizzata per questo scopo Installate Balena Etcher sul vostro computer Software gratuito disponibile per Windows, Mac e Linux

Scaricabile da: https://www.balena.io/etcher/ Flashate l’immagine sulla MicroSD Inserite la MicroSD nel computer

Aprite Etcher

Selezionate l’immagine Pi24 scaricata

Selezionate la MicroSD come destinazione

Cliccate su “Flash!”

Fase 2: configurazione iniziale

Configurazione Wi-Fi (se necessaria) Prima di inserire la SD nel Raspberry, modificate il file di configurazione Wi-Fi

Questo vi permetterà di connettervi senza dover collegare monitor e tastiera Primo avvio Inserite la MicroSD nel Raspberry Pi

Collegate il ricevitore USB DVB-T

Collegate l’antenna al ricevitore

Collegate l’alimentatore Accesso SSH (per utenti avanzati) Username: pi

Password: raspberry

Comando: ssh pi@[indirizzo-ip-del-raspberry]

Fase 3: registrazione e attivazione

Accedete all’interfaccia web locale Da un browser sullo stesso network: http://[IP-del-Raspberry]:8754

Qui potrete vedere lo stato del ricevitore Registrate il vostro ricevitore Visitate: https://www.flightradar24.com/activate-raspberry-pi

Inserite i vostri dati: Email (importante: usate la stessa per l’account Flightradar24) Posizione geografica precisa Altezza dell’antenna dal suolo Altri dettagli richiesti

Attivazione dell’account Business Create un account Basic gratuito su Flightradar24 usando la STESSA email

Entro poche ore dalla ricezione dei primi dati, l’account verrà automaticamente aggiornato a Business

Riceverete un’email di conferma

Fase 4: ottimizzazione e posizionamento dell’antenna

Per massimizzare la copertura del vostro ricevitore:

Posizionamento ideale: All’esterno, sul tetto o su un palo

Vista a 360° del cielo senza ostacoli

Più in alto è meglio Posizionamento accettabile: Vicino a una finestra con vista aperta

In soffitta (se il tetto non è metallico)

Su un balcone Da evitare: Vicino a dispositivi elettronici che generano interferenze

Dietro pareti spesse o strutture metalliche

In cantina o locali chiusi

Configurazioni avanzate e Multi-Feed

Condivisione con multiple piattaforme

Se desiderate condividere i dati anche con altre piattaforme (FlightAware, ADSBExchange, etc.), ricordate di disabilitare MLAT nelle impostazioni di Flightradar24. Questo si può fare:

Tramite l’interfaccia web del Raspberry

Modificando il file fr24feed.ini

Monitoraggio locale

Potete visualizzare gli aerei rilevati dal vostro ricevitore accedendo a:

http://[IP-del-Raspberry]:8754 per le statistiche Flightradar24

http://[IP-del-Raspberry]:8080 per la mappa locale (se installato dump1090)

Filtraggio per il vostro ricevitore

Una volta attivo, potrete filtrare la mappa di Flightradar24 per vedere solo gli aerei tracciati dal vostro ricevitore inserendo il vostro Radar ID nel filtro.

Troubleshooting: problemi comuni e soluzioni

Il ricevitore non rileva aerei

Verificate il posizionamento dell’antenna

Controllate che il DVB-T sia correttamente riconosciuto ( lsusb via SSH)

via SSH) Assicuratevi che la frequenza sia impostata su 1090 MHz

L’account non si aggiorna a Business

Verificate di aver usato la stessa email per registrazione e account

Attendete almeno 24 ore

Controllate che il ricevitore stia inviando dati (visibile nell’interfaccia web)

Prestazioni inferiori alle aspettative

Considerate l’upgrade dell’antenna

Verificate la presenza di interferenze elettromagnetiche

Ricordate che la copertura dipende dal traffico aereo locale

Alternative: richiedere un ricevitore gratuito

Se vivete in un’area con scarsa copertura ADS-B, potete candidarvi per ricevere gratuitamente un ricevitore professionale da Flightradar24:

Visitate: https://www.flightradar24.com/apply-for-receiver Verificate se la vostra zona è tra quelle prioritarie Compilate il modulo di candidatura

I requisiti principali sono:

Posizionamento ottimale dell’antenna (esterno, vista a 360°)

Connessione internet stabile 24/7

Disponibilità a mantenere il ricevitore sempre attivo

Considerazioni Finali

Costruire il proprio ricevitore ADS-B non è solo un progetto tecnologico affascinante, ma anche un modo concreto per contribuire alla sicurezza e all’efficienza del traffico aereo globale. Con un investimento iniziale modesto (100-200€), non solo otterrete un abbonamento premium del valore di 500 dollari l’anno, ma entrerete a far parte di una community mondiale di appassionati che rendono possibile il tracciamento in tempo reale di migliaia di voli ogni giorno.

Il progetto è alla portata di tutti, anche di chi non ha particolari competenze tecniche: le guide fornite da Flightradar24 sono chiare e dettagliate, e la community è sempre pronta ad aiutare in caso di difficoltà.

Che siate appassionati di aviazione, maker in cerca di un nuovo progetto, o semplicemente curiosi di sapere quali aerei sorvolano casa vostra, costruire un ricevitore ADS-B è un’esperienza gratificante che unisce tecnologia, passione e utilità pubblica. E ricordate: ogni nuovo ricevitore migliora la copertura globale, rendendo i cieli più sicuri e trasparenti per tutti.