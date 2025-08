Euronics: meraviglie Apple solo per voi ai prezzi più ASSURDI

Da Euronics arriva una selezione Apple pensata per chi desidera non solo funzioni top, ma anche un’estetica impeccabile. Non si parla più solo di smartwatch e auricolari, ma di strumenti capaci di adattarsi ai vostri ritmi, al vostro stile e ai vostri desideri, anche sotto il sole più caldo. L’entusiasmo è contagioso: i nuovi prodotti Apple uniscono autonomia, ricarica rapidissima, isolamento acustico e materiali di alta qualità, rendendo ogni momento dell’estate un’occasione da vivere al massimo. Da oggi, con Euronics, l’energia si indossa e si ascolta.

Apple e Euronics insieme, fino al 10 agosto

Ora le Apple AirPods Pro 2nd generation con MagSafe Case USB-C – Bianco sono disponibili da Euronics a 219 euro. Prestazioni altissime, cancellazione attiva del rumore e una custodia MagSafe che semplifica ogni ricarica. A seguire, spazio alla novità più attesa: le Apple AirPods 4 con Active Noise Cancellation – White, proposte a 169 euro, sono leggere, efficaci e ideali per chi cerca concentrazione anche in mezzo al traffico o in spiaggia.

Non può mancare l’eleganza discreta dell’Apple Watch Series 10 GPS 42mm Alluminio-Argento – Sport Band Denim. Raffinato ma resistente, con modalità Risparmio energetico che regala fino a 36 ore di autonomia, viene offerto da Euronics a 369 euro. Il cinturino Sport Loop Prugna? Una chicca in più, per chi ama i dettagli. Infine, ecco la potenza pura dell’Apple Watch Series 10 GPS 46mm Alluminio-Jet Black Sport Band Nero, esclusiva Euronics a 399 euro. Un design deciso, un quadrante ampio, una ricarica che arriva all’80% in appena 30 minuti: pensato per chi vuole il massimo in ogni secondo. Con Euronics, la tecnologia dell’estate diventa parte del vostro stile. Non lasciatevi sfuggire l’occasione: fino al 10 agosto, il gusto della mela è tutto da vivere.