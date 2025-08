HoMobile ripropone l’offerta 5,99 con 100GB

Da oggi, coloro che sono interessati a cambiare operatore o ad attivare un nuovo numero potranno approfittare del ritorno della promozione più amata di HoMobile. L’offerta 5,99 con 100GB è nuovamente disponibile ancora per qualche giorno, salvo eventuali proroghe, e si distingue per il prezzo contenuto e la completezza del pacchetto incluso. Il piano offre infatti minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, oltre a 100GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60Mbps. Chi desidera navigare in 5G potrà farlo con l’opzione “ho. Il Turbo”, che aggiunge 1,29€ al mese e permette di raggiungere velocità di download fino a 2Gbps.

Attivazione, costi e destinatari dell’offerta di HoMobile

A rendere questa tariffa ancora più interessante sono i servizi accessori già inclusi. Si parte dall’hotspot gratuito al controllo del credito via SMS, fino alla possibilità di personalizzare il proprio numero per i nuovi clienti. In più, con l’opzione “ho. Riparti” è possibile anticipare il rinnovo mensile qualora i Giga si esauriscano prima del tempo. Il costo complessivo resta tra i più competitivi sul mercato, arrivando a consolidare la reputazione di HoMobile come operatore virtuale in grado di offrire soluzioni semplici e vantaggiose.

Il canone mensile di 5,99€ richiede una prima ricarica di 6€ per coprire il primo mese. La SIM fisica è gratuita, mentre la eSIM comporta un costo unico di 1,99€. Per le nuove attivazioni con numero inedito l’attivazione costa 2,99€. Per chi effettua la portabilità invece i costi cambiano. Ancora, dai principali operatori come TIM, WindTre, Vodafone, Very Mobile e Fastweb si paga 29,90€ ma solo attivando la ricarica automatica con addebito su carta o conto. Da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e molti altri operatori virtuali, l’attivazione resta a 2,99 euro.

La promozione mira sia ai nuovi clienti sia a chi intende “triangolare” da altri gestori virtuali per ottenere condizioni più vantaggiose. La convenienza del piano si unisce alla possibilità di testare il 5G in modo semplice, offrendo così una soluzione completa a chi cerca un pacchetto ricco a un prezzo minimo. Nonostante le limitazioni di velocità del 4G, la soglia dei 60Mbps si rivela sufficiente per navigare, guardare video e utilizzare app di streaming senza problemi.