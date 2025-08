Apple

Apple continua a investire nella domotica intelligente, puntando ora a una gestione climatica più efficiente grazie all’intelligenza artificiale. All’interno della beta di iOS 26, sono state scoperte stringhe di codice che anticipano l’introduzione di una nuova funzione denominata Adaptive Temperature, pensata per regolare riscaldamento e raffreddamento in modo automatico in base alle abitudini degli utenti.

Adaptive Temperature scoperta nel codice di iOS 26

Le prime tracce della funzione Adaptive Temperature sono state individuate nel codice della versione beta di iOS 26, attualmente in fase di test. Il sistema dovrebbe consentire all’iPhone di controllare i termostati intelligenti in modo dinamico, basandosi su stati come “a casa”, “fuori casa” o “notte”. La regolazione della temperatura non avverrà quindi solo tramite programmazione oraria, ma anche tramite una predizione comportamentale supportata dall’integrazione con Apple Intelligence.

Il funzionamento di Adaptive Temperature si basa sull’analisi dei pattern di comportamento dell’utente. La casa potrà regolare automaticamente il clima interno anticipando le azioni quotidiane degli abitanti. Ad esempio, il sistema sarà in grado di ridurre la temperatura quando ci si allontana e riattivare il riscaldamento poco prima del rientro. Questa logica segue lo stesso approccio già visto con Apple Maps, che suggerisce destinazioni basate sulle routine.

Una delle caratteristiche più interessanti di Adaptive Temperature è la capacità di ottimizzare i consumi in base alla qualità dell’energia disponibile sulla rete. Apple ha introdotto in iOS 17 la funzione Grid Forecast, che informa gli utenti quando l’elettricità proviene da fonti più pulite. Ora, con iOS 26, il sistema operativo potrebbe agire in automatico: il termostato sarà regolato di piccole quantità nei momenti in cui l’energia costa meno o è più sostenibile.

L’elemento distintivo della nuova funzione sarà l’integrazione nativa con l’ecosistema Apple, rendendola più efficace rispetto ad alternative già esistenti nel mercato, come quelle offerte da Ecobee. Adaptive Temperature sarà in grado di sfruttare le API di EnergyKit e le funzionalità di HomeKit, offrendo pieno supporto per automazioni, scene e interazioni con altri dispositivi smart presenti in casa.

Il fatto che Apple non abbia annunciato pubblicamente la funzione durante la WWDC 2025 suggerisce che Adaptive Temperature non sarà disponibile al lancio iniziale di iOS 26, ma verrà probabilmente introdotta in un aggiornamento successivo. È plausibile che la funzione venga rilasciata in concomitanza con il nuovo smart display per la casa, di cui si vocifera da tempo. Questo dispositivo, che andrebbe a completare l’offerta domotica dell’azienda, potrebbe fungere da centro di controllo per la gestione climatica intelligente.