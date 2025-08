Whatsapp: con questo messaggio vi fregano i soldi senza scampo

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta sicuramente WhatsApp, la piattaforma vestita di verde infatti vanta davvero tantissimi account nell’ordine del miliardo, un elemento sicuramente di prestigio che rende WhatsApp sicuramente la piattaforma da battere, tutto ciò, purtroppo, però allo stesso tempo rappresenta un elemento negativo poiché espone tutti questi utenti ad un pericolo concreto, si tratta ovviamente delle truffe online, i truffatori infatti attirati dall’enorme mole di utenza hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp, poiché ovviamente maggiore è il numero di utenti maggiore sarà il numero di prede disponibili.

Di conseguenza le varie truffe online che normalmente siamo abituati a vedere su SMS oppure e-mail si sono letteralmente trasferite su WhatsApp risultando più letali che mai, i truffatori infatti puntano a ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poter sfruttare a proprio vantaggio in attacchi davvero pericolosi che possono addirittura violare il conto corrente di chi ci casca.

Questo fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e sta mietendo davvero molte vittime, grazie a truffe basate su strategie di ingegneria sociale che portano alla vittima cascare in piano nel tranello senza lasciare le scampo in alcun modo, vediamo l’ultima truffa esplosa qui in Italia che sta facendo davvero tantissimi danni.

La vecchia truffa del team di YouTube

La truffa in questione colpisce le vittime in modo molto diretto tramite un messaggio inviato dei truffatori che si spacciano per dei collaboratori YouTube che vogliono offrire dei guadagni facili in cambio di alcuni compiti da svolgere, nel dettaglio si offre alla vittima la possibilità di mettere like ad alcuni video in cambio di un pagamento tramite bonifico che viene effettuato veramente, una volta fatto poi i truffatori propongono al malcapitato di moltiplicare i suoi soldi invitandolo ad effettuare un bonifico di qualche centinaio di euro, promettendo poi di restituire la somma aumentata varie volte, inutile stare a dire che una volta effettuato il bonifico, poi i soldi spariranno per sempre.