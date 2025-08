Samsung: approccio più veloce nello sviluppo della One UI

Un elemento che sicuramente ha fatto molto parlare di Samsung nel corso degli ultimi mesi è stata la sua interfaccia grafica proprietaria che ha esordito dapprima con la serie Galaxy S e poi con la serie Galaxy Z Fold e Flip, questa interfaccia grafica infatti ha rappresentato un punto decisamente importante sia negativo che in positivo, la settima versione infatti ha visto un esordio decisamente rocambolesco che ha aperto davvero a molti dubbi in merito la capacità di Samsung di mantenere la parola data in merito i sette anni di aggiornamenti garantiti con sette versioni maggiori di Android incluse, dubbi che sono stati però spazzati via dall’ottava versione che è riuscita ad esordire insieme alla nuova generazione di dispositivi pieghevoli.

Si cambia strategia

Sembra che tutto ciò rappresenti il primo passo di un cambio di strategia decisamente importante da parte, quest’ultima infatti secondo le indiscrezioni riportate dal noto insider Ice Universe, non punterà più sulla serie Galaxy S per l’introduzione dell’ultima versione della sua interfaccia grafica, bensì per l’appunto sulla propria serie di dispositivi pieghevoli i quali dunque rappresenteranno d’ora in avanti il modello dei esordio avvantaggiato per quanto riguarda la gestione delle interfacce, ciò dunque va a strappare il primato alla serie S la quale però godrà nonostante tutto di alcuni vantaggi, questa strategia dovrebbe permettere a Samsung di godere di un paio di mesi di vantaggio per quanto riguarda il rilascio degli ultimi update legati sia ad Android che per l’appunto alla sua One UI.

Ovviamente quello che abbiamo davanti non è nulla di ufficiale e dovrà necessariamente essere confermato o dai fatti o da dichiarazione ufficiali della società coreana, sicuramente quello che ha accaduto quest’anno con la nuova generazione di pieghevoli è uno step a favore di questa voce di corridoio, ovviamente per saperne di più dovremmo attendere i prossimi mesi o forse il prossimo anno.