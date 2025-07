Google Home in difficoltà, correzioni previste in autunno

Gli utenti in possesso di Google Home hanno segnalato diversi malfunzionamenti nelle ultime settimane che richiedono quanto prima un intervento dell’azienda. I bug rilevati spaziano dai comandi vocali ignorati a problemi di connessione con luci smart, speaker e routine quotidiane. Il problema sembra interessare diversi modelli e configurazioni, sia con Google Assistant che con l’app Home, generando una certa frustrazione negli utenti che hanno investito in un ecosistema intelligente.

Secondo i dati raccolti finora, i bug più frequenti riguardano il mancato riconoscimento dei comandi vocali, la risposta errata o poco tempestiva dell’assistente e l’interruzione della sincronizzazione con altri dispositivi. Alcuni utenti hanno riscontrato anche problemi nell’uso fluido dell’interfaccia dell’app mobile. Rilevate, in particolare, funzioni che non si attivano o dispositivi che risultano offline senza motivo.

Google promette aggiornamenti significativi entro l’autunno per gli utenti di Google Home

L’azienda, consapevole della situazione poco idilliaca, ha confermato di essere al lavoro su una serie di aggiornamenti correttivi che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. I miglioramenti arriveranno gradualmente, ma la tabella di marcia prevede un rollout più esteso tra fine settembre e ottobre. Le patch riguarderanno sia l’app Google Home – che sarà aggiornata per offrire maggiore stabilità e una gestione semplificata dei dispositivi – sia l’assistente vocale, con ottimizzazioni che coinvolgeranno sia il cloud che il firmware.

L’obiettivo è ristabilire la piena affidabilità dell’esperienza offerta con Google Home, garantendo risposte più stabili e una connessione duratura anche in ambienti smart complessi. Tra le migliorie più attese ci sono il miglioramento della comprensione dei comandi personalizzati, un supporto più solido per le routine, e un sistema di auto-rilevamento dei dispositivi più reattivo. Se le promesse saranno mantenute, quest’autunno potrebbe segnare una vera e propria rinascita per Google Home, in un mercato sempre più competitivo dove l’affidabilità fa la differenza. Intanto, gli utenti restano in attesa di aggiornamenti. D’altronde, ricordiamo che anche le tempistiche a volte fanno la differenza.