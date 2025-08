Casa smart in estate: come controllare tutto anche a chilometri di distanza

Ci sono diverse preoccupazioni per gli utenti quando subentra l’estate, con la prima che è sicuramente quella di organizzare la vacanza. Una volta ha fatto questo però ecco il problema principale: chi vigilerà a casa mentre si è via per trascorrere magari qualche settimana fuori porta? Per evitare di ingaggiare sicurezza privata e quant’altro, ecco che torna molto utile la domotica, con diversi dispositivi che diventano fondamentali per gestire le luci, monitorare l’ambiente magari con delle telecamere e tanto altro ancora.

Telecamere e sensori intelligenti

I sistemi di videosorveglianza connessa permettono di visualizzare in tempo reale l’interno e l’esterno dell’abitazione tramite app. Alcuni modelli inviano notifiche in caso di movimento sospetto o rumori anomali. I sensori per porte e finestre rilevano aperture indesiderate e possono essere collegati direttamente all’impianto antifurto.

Prese e luci programmabili

Le prese smart consentono di accendere o spegnere elettrodomestici a distanza, anche per simulare la presenza in casa. Abbinandole a lampadine intelligenti, si può creare una routine personalizzata per accendere luci a orari variabili, scoraggiando possibili intrusi.

Climatizzazione e risparmio energetico

I termostati smart permettono di gestire aria condizionata o ventilatori con precisione. In questo modo è possibile raffrescare gli ambienti poco prima del rientro, evitando sprechi di energia. Alcuni modelli apprendono le abitudini degli utenti e ottimizzano i consumi in automatico.

Controllo vocale e automazione all base di tutto

Utilizzare gli assistenti vocali, tra i quali di certo conoscete Google Home e Alexa, può essere un’arma in più: si possono infatti attivare i comandi anche a grandi distanze, creando degli scenari automatizzati che possono attivare ad esempio l’allarme o abbassare le tapparelle semplicemente cliccando su sullo schermo. Queste ovviamente sono solo delle ipotesi, dei veri e propri esempi che possono far capire di cosa si può essere capaci anche se ci si trova dall’altra parte del mondo.