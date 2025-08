Italia penultima al mondo nella comprensione dell’AI

Nonostante la crescente esposizione all’intelligenza artificiale — dai chatbot agli algoritmi nei social, fino alla domotica — gli italiani faticano a capire cosa sia realmente l’AI e come funzioni. A dirlo è una recente indagine internazionale che misura il grado di comprensione e consapevolezza dell’intelligenza artificiale nel mondo.

Risultato? L’Italia è al penultimo posto su scala globale, seguita solo da un altro Paese in fondo alla classifica. Un dato allarmante, soprattutto se si considera l’impatto che queste tecnologie stanno già avendo sul lavoro, sull’istruzione, sull’economia e persino sulla salute.

Tecnologia avanzata e AI, l’Italia è in ritardo

Mentre le aziende si affidano all’integrazione di AI generativa e sistemi automatizzati nei propri processi, la popolazione rimane in larga parte esclusa da una reale comprensione del fenomeno. Il problema non è la mancanza di dispositivi o accesso alla rete, ma un deficit culturale e formativo che ostacola la capacità di distinguere tra uso consapevole e consumo passivo.

Molti italiani, ad esempio, associano ancora l’intelligenza artificiale a scenari fantascientifici, oppure la considerano semplicemente come “tecnologia avanzata”, senza coglierne le implicazioni etiche, legali o occupazionali.

Peggio ancora, circolano idee distorte o semplificate, favorite anche da un’informazione poco chiara e da un linguaggio tecnico spesso inaccessibile. Il divario che emerge non è solo digitale, ma profondamente culturale e generazionale. Se vogliamo davvero integrare l’AI nella società italiana, serve una massiccia alfabetizzazione tecnologica, non solo nelle scuole, ma anche per adulti, lavoratori, manager e decisori politici.

Non basta sapere usare un’app o interagire con un assistente vocale. Bisogna capire i meccanismi che guidano le scelte algoritmiche, saper leggere criticamente le risposte generate da un modello AI e, soprattutto, riconoscerne i limiti.

Questo significa introdurre corsi accessibili, divulgazione scientifica di qualità e formazione trasversale che unisca scienza, etica e comunicazione. L’Italia ha già perso altri treni dell’innovazione in passato. Questa volta, però, l’AI è una rivoluzione più trasversale, che tocca ogni ambito della vita quotidiana. Restare indietro non è più un’opzione. Comprendere l’intelligenza artificiale non è un lusso ma una competenza chiave per ogni cittadino del futuro.