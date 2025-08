Android Auto: presenti ancora alcuni bug

Un lato negativo di Android Auto è la presenza di diverse instabilità di sistema. Si tratta di problemi talvolta sistemici: disconnessioni ricorrenti, incompatibilità con determinati smartphone, difetti grafici che compromettono la leggibilità dell’interfaccia. Tutto ciò ha reso necessaria una comunicazione più chiara tra utenti e sviluppatori. A tal proposito, Google ha scelto di pubblicare una lista ufficiale e aggiornata dei bug. Inoltre, effettua una distinzione tra quelli ancora in fase di analisi e quelli già risolti. Di recente, tale pagina ha subito un cambiamento importante. A differenza di aggiornamenti precedenti, che spesso portavano modifiche minime, l’attuale revisione ha ridotto in modo sensibile l’elenco. Molte delle criticità, da mesi presenti nella lista, non sono più presenti.

Android Auto: cala il numero di bug presenti sulla piattaforma

Anche considerando i progressi evidenti, non si può parlare di completa stabilità. Alcuni problemi persistono e richiedono ulteriori indagini. Ad esempio, su Pixel 9 Pro continuano a verificarsi disconnessioni improvvise. Mentre con i dispositivi Samsung della serie S25 è spesso impossibile avviare la connessione con Android Auto. Restano irrisolti anche i casi in cui lo schermo dello smartphone diventa nero all’avvio del sistema. Così come gli errori vocali del vecchio assistente, che ora riceve sempre meno supporto a causa della migrazione verso Gemini.

Il recente aggiornamento, dunque, rappresenta un punto di svolta, ma non ancora di arrivo. La drastica riduzione dei bug segnala una nuova fase nello sviluppo del sistema. Eppure, l’esperienza utente resta legata anche a fattori esterni come la compatibilità hardware e l’affidabilità delle connessioni. Ambiti in cui Google è chiamata a fare ancora di più per garantire uniformità e stabilità.

Nel frattempo, chi desidera esplorare le versioni più recenti della piattaforma può scegliere di installare manualmente la release beta tramite il portale APKMirror, assumendosi il rischio di imbattersi in nuove instabilità. In alternativa, non resta che attendere l’arrivo dei nuovi aggiornamenti ufficiali.