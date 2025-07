WhatsApp, nuove funzioni su Android e iOS: scritture multiple nei gruppi e domande nei canali

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzionalità e nelle ultime ore ha rilasciato due aggiornamenti beta: uno per Android e uno per iOS, entrambi ricchi di novità in fase di test che potrebbero presto arrivare nelle versioni stabili dell’app. Ne abbiamo viste veramente tante fino ad oggi, ma il colosso ha scelto di continuare a lavorare e di pensare anche a qualche altra miglioria che di certo farà piacere agli utenti.

La versione 2.25.20.17 per Android introduce una modifica significativa nella gestione delle chat di gruppo. Finora, per capire se più persone stavano scrivendo contemporaneamente, era necessario aprire la conversazione. Con questa nuova beta, invece, nella lista principale delle chat appare direttamente un messaggio del tipo “2 persone stanno scrivendo” o “3 persone stanno scrivendo”, offrendo così una visione più immediata dell’attività in corso.

La funzione si applica solo ai messaggi di testo: se più partecipanti registrano contemporaneamente un vocale, verrà ancora mostrato un solo nome. Ma nei gruppi particolarmente attivi, questa novità può rendere più semplice decidere quando entrare nella chat o se aspettare che tutti abbiano terminato di scrivere.

Nuova funzione sondaggio per i canali su iOS da parte di WhatsApp

Sul fronte iOS, la versione 25.20.10.73 beta porta un altro cambiamento rilevante: la possibilità, per gli amministratori dei canali, di porre domande agli iscritti. Una novità che punta a migliorare l’interazione all’interno dei canali, sempre più usati per la condivisione unidirezionale di aggiornamenti e contenuti.

Con questa funzione, i gestori possono raccogliere feedback, verificare l’interesse su determinati argomenti o chiedere suggerimenti in modo diretto. Le risposte, è bene precisarlo, restano visibili solo agli amministratori, garantendo la privacy degli utenti che decidono di partecipare.

Entrambe le novità sono ancora in fase di test, ma lasciano intuire la direzione che WhatsApp vuole prendere: un’interfaccia più interattiva, trasparente e dinamica, sia per le chat che per i canali.