Dai Coldplay ai workflow: il rebranding improbabile di Astronomer

Chi avrebbe mai detto che Gwyneth Paltrow sarebbe finita a fare da portavoce per una startup di data engineering? Eppure è proprio quello che è successo con Astronomer, azienda tech specializzata nell’automazione dei flussi di dati, che ha deciso di affrontare una crisi d’immagine nel modo più inaspettato e – bisogna ammetterlo – brillante possibile.

Un CEO, un imbarazzo pubblico e… Gwyneth Paltrow come brand strategist

Tutto è iniziato con un momento da film romantico… ma non proprio a lieto fine. Durante un concerto dei Coldplay, la famosa “kiss cam” ha inquadrato il CEO di Astronomer Andy Byron e la Chief People Officer Kristin Cabot. Ballavano vicini, forse troppo, e sembravano piuttosto imbarazzati. Chris Martin, leader della band ed ex marito della stessa Paltrow, non ha resistito alla battuta: “O stanno avendo una relazione o sono solo molto timidi”. Il pubblico ha riso, il video ha fatto il giro dei social, e poco dopo entrambi i dirigenti si sono dimessi. Non esattamente la copertura mediatica ideale per un’azienda tech.

Ed è qui che entra in scena Gwyneth, con il suo solito aplomb e una sottile ironia. Nello spot realizzato per Astronomer, annuncia di essere stata “assunta temporaneamente” per spiegare chi sia davvero l’azienda. Risponde con grazia (e senza rispondere affatto) alle domande più spinose e, con un sorriso, riesce a riportare l’attenzione sul vero punto: l’innovazione tecnologica. Conclude promuovendo una conferenza aziendale e lasciando il pubblico con un sorriso. Touché.

Astronomer, dal canto suo, ha ribadito di essere la stessa azienda solida e affidabile di prima, nonostante il clamore. Ma inutile negarlo: dopo settimane di chiacchiere, il volto di Gwyneth ha portato una ventata d’aria fresca. Una trovata che ha trasformato un momento di imbarazzo in un colpo di genio comunicativo. Altro che danno d’immagine: sembra quasi che ne siano usciti più forti di prima.

E voi? Che ne pensate di questa manovra audace?