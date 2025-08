Scanner 3D e nuove regole: l’estate 2025 cambia il volo

Se hai in programma di prendere un aereo quest’estate, tieniti forte: le novità non mancano, e alcune ti faranno venire voglia di rifare subito il bagaglio.

Viaggiatori 2.0: le ultime novità hi-tech che stanno trasformando l’esperienza aeroportuale

Partiamo da quella che molti aspettavano da anni: basta con la scena tragicomica di tirare fuori i liquidi al controllo sicurezza. Addio buste trasparenti, flaconi mini e addii forzati al tuo profumo preferito. In alcuni aeroporti italiani – come Malpensa, Linate, Fiumicino, Bologna e Torino – sono arrivati scanner super tecnologici che ti permettono di portare nel bagaglio a mano anche bottiglie e creme sopra i famosi 100 ml. Non serve nemmeno tirarle fuori, tanto la macchina vede tutto. Ma prima di esultare, un piccolo avvertimento: questa meraviglia è disponibile solo dove gli scanner sono già stati installati. Quindi se al ritorno ti capita uno scalo meno aggiornato, preparati a dover mollare lì il tuo vino o imbarcare il trolley all’ultimo minuto.

Altra novità interessante: anche i nostri amici a quattro zampe potrebbero finalmente viaggiare più comodi. Una nuova delibera dell’Enac autorizza il trasporto in cabina di animali domestici anche sopra gli 8-10 kg, se sistemati in appositi trasportini agganciati al sedile. L’idea è bellissima, ma non è ancora una regola valida per tutti: ogni compagnia può decidere se accettarli o meno, e ovviamente applicare le tariffe che vuole. Quindi meglio informarsi prima di prenotare.

E poi c’è lo stop all’obbligo del documento d’identità al gate: si punta a rendere tutto più veloce, ma anche qui i dubbi non mancano, soprattutto sul fronte sicurezza.

Nel frattempo, l’Europa lavora su altri cambiamenti: presto potremmo portare gratuitamente due bagagli personali a bordo (uno però dovrà essere piccino), mentre gli indennizzi per i ritardi aerei rischiano di diventare più leggeri e più difficili da ottenere. Insomma, le regole del volo stanno cambiando. E per chi prende l’aereo, conviene restare aggiornati: tra una crema da 150 ml e un cagnone in cabina, volare non è mai stato così interessante.