Apple aggiorna AirTag per aiutare gli utenti in caso di bagagli smarriti in viaggio

L’Apple AirTag è tra i dispositivi preferiti da viaggiatori e smemorati, che possono tenere traccia dei loro oggetti e conoscerne la posizione in qualsiasi momento. Ai primi Apple dedica il suo ultimo aggiornamento, che si rivela davvero molto utile in caso di bagagli smarriti in aeroporto. Il colosso rende così molto più semplice il recupero delle proprie valigie offrendo un modo semplice e pratico di conoscerne la posizione e agevolare la ricerca alle compagnie aeree.

Apple AirTag ti permette di condividere la posizione con la compagnia aerea

Grazie all’ultimo aggiornamento, la perdita dei propri bagagli non sarà un problema insormontabile. L’ultima novità pensata da Apple ha coinvolto diverse compagnie aeree, le quali potranno ricevere la posizione in tempo reale dei bagagli smarriti e intervenire in maniera più celere ed efficiente. L’utente dovrà eseguire pochi e semplici passaggi per condividere la posizione del suo AirTag e permettere in recupero.

Sarà sufficiente accedere all’app Dov’è dal proprio iPhone e cliccare su Condividi posizione, a questo punto vi sarà una voce apposita che indicherà la condivisione con la compagnia aerea. L’utente dovrà soltanto approvare la condivisione così che la compagnia possa venire a conoscenza del luogo in cui si trova il bagaglio.

Tra le compagnie aeree attualmente coinvolte vi sono:

United

Delta

British Airways

Lufthansa

Air Canada

Air New Zealand

Turkish Airlines

Aer Lingus

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Swiss

Eurowings

Iberia Airlines

Non è da escludere la possibilità che ulteriori compagnie vengano coinvolte così da rendere agevole la ricerca anche in altri Paesi, come l’Italia. Ad ogni modo, l’Apple AirTag si rivela uno strumento particolarmente utile per rintracciare i propri oggetti in caso di smarrimento. L’acquisto prevede una spesa di soli 39,99 euro e può essere effettuato negli Apple Store, sul sito ufficiale Apple o presso rivenditori, compreso Amazon. Gli utenti possono anche optare per l’acquisto unico di quattro unità al costo di 129,99 euro.