Tesla affronta una crisi d’immagine in Francia

Un gruppo di automobilisti francesi ha deciso di intraprendere un’azione legale contro Tesla. Il motivo non riguarda problemi tecnici o prestazioni delle vetture, bensì l’immagine pubblica del marchio. Secondo i proprietari, guidare una Tesla oggi equivale ad essere automaticamente associati a idee politiche estremiste, in particolare all’estrema destra. Una situazione inaccettabile per chi ha scelto il marchio americano spinto da motivazioni ecologiche e tecnologiche, e non certo per simili convinzioni ideologiche.

Tesla in difficoltà anche sul mercato europeo

I querelanti sostengono che la loro reputazione personale sia stata danneggiata dalle prese di posizione politiche di Elon Musk. Quest’ ultimo si è esposto pubblicamente in favore di Donald Trump e ha mostrato simpatia per AfD, partito tedesco di destra radicale. Per questo, i legali Patrick Klugman e Ivan Terel, che rappresentano i proprietari francesi, hanno presentato un’istanza con richieste precise. Ovvero l’annullamento dei contratti di leasing e il rimborso delle spese legali. Non si tratta di una contestazione commerciale, ma di un caso che potrebbe aprire una riflessione sul peso politico dei marchi e sulla responsabilità comunicativa dei CEO.

Non è solo una questione legale. L’immagine di Tesla in Europa è sotto pressione già da tempo. I dati sulle vendite, in particolare quelli di aprile 2025, mostrano un calo preoccupante. Ma a preoccupare di più è l’ aumento del senso di malcontento nei confronti dell’azienda. A tal proposito in varie città europee si sono svolte manifestazioni contro Elon Musk, sfociate in alcuni casi anche in danneggiamenti alle proprietà della società.

Le polemiche nate dal suo ruolo durante l’amministrazione Trump, giunte poi in un violento scontro verbale con lo stesso presidente, hanno aggravato la situazione. I clienti francesi, oggi in tribunale, si sentono traditi dalla loro scelta. Avevano acquistato una Tesla per contribuire alla transizione ecologica, non per essere etichettati politicamente. L’azienda, finora, non ha rilasciato dichiarazioni. Ma la questione non può più essere ignorata. Se altri automobilisti decideranno di aderire all’azione legale, Tesla potrebbe ritrovarsi di fronte a un caso europeo con conseguenze finanziarie e d’immagine molto rilevanti.