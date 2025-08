Truffa grave ad agosto: la mail diventa pericolosa, può derubarvi

Purtroppo è accaduto di nuovo: una truffa sta girando tramite e-mail per fregare gli utenti e non sembra volersi tirare indietro. In basso ci sono tutte le informazioni che aiuteranno i nostri lettori a scansare questo pericolo.

La nuova truffa che sta girando in queste ore è pericolosa perché ruba soldi dai conti correnti

Questa è la prima truffa di cui gli utenti stanno parlando nelle ultime ore e che sta spaventando un po’ tutti:

“Una bella ragazza vuole conoscerti, non rifiutare.

Mi chiamo Ione. Sono una donna aperta, coraggiosa e socievole a cui piace vivere facile, divertente e semplice.

Credo che il destino ti darà l’opportunità di goderti e goderti i momenti il ​​più possibile.

Chiudo gli occhi e ci vedo felici e contenti. Diventiamo il più liberi e desiderabili l’uno per l’altro possibile.

Se la tua curiosità è stuzzicata, puoi esplorare la mia pagina sul sito per adulti Elfie_Ione-8.

Affinché ciò abbia successo, non ignorare la registrazione, perché non saremo in grado di corrispondere!

In attesa di richiesta di amicizia!“.

Se per alcuni potrebbe sembrare questo l’unico pericolo, sappiate che non è così. Ce n’è infatti un altro che sta girando ormai da giorni e che gli utenti hanno segnalato a più riprese:

“Avviso Importante

Desideriamo informarti che un rimborso di 167,98 Euro lo elaboreremo e procederemo per trasferirlo sul tuo conto bancario.

Per garantire che tutto proceda senza intoppi, conferma le tue coordinate bancarie. Èimportante che queste informazioni siano corrette e aggiornate per evitare eventuali ritardi.

Inserisci il seguente codice nella pagina web per accedere e completare la tua identificazione:

Codice: 1111

Dopo aver inserito i tuoi dati, devi accedere al tuo online banking per verificare la tua identità.

Attenzione: senza un valido documento di identità, dal 28-07-2025 non sarà più possibile accedere ai nostri servizi.

Fai clic qui per iniziare la tua identificazione.

Compila i tuoi dati con attenzione.

Accedi al tuo internet banking per verificare.

La tua identificazione à stata completata.”