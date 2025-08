Postepay verso la chiusura definitiva

La storica app Postepay è pronta a dire addio ai suoi utenti. Dopo l’eliminazione dell’app BancoPosta il 30 giugno, Poste Italiane ha confermato la data ufficiale di dismissione, il 9 ottobre 2025. Da quel giorno infatti non sarà più possibile scaricare o utilizzare l’app dedicata alle carte prepagate. Tutti i servizi saranno accessibili nell’app unica di Poste Italiane, già scaricabile sugli store digitali.

Postepay: cosa cambia dopo il 9 ottobre

Tale decisione rientra nella strategia di semplificazione avviata dal gruppo, che punta a concentrare conti, carte, pagamenti e servizi accessori in un’unica piattaforma. Nella nuova app è già possibile controllare i propri saldi, gestire ricariche telefoniche, monitorare utenze di luce e gas, seguire spedizioni e accedere alle offerte assicurative. Gli utenti potranno entrare con le stesse credenziali utilizzate su Postepay o sul sito ufficiale, senza creare nuovi account o altre password.

L’azienda sottolinea che, fino al giorno della chiusura, l’app Postepay resterà operativa. Gli utenti potranno quindi continuare a effettuare pagamenti, gestire le SIM PosteMobile e monitorare la fibra PosteCasa Ultraveloce. Poste Italiane però, consiglia di installare già da ora la nuova applicazione per abituarsi al sistema e non farsi trovare impreparati al passaggio definitivo. L’obiettivo di tutto ciò ? Ridurre la frammentazione tra le diverse applicazioni e rendere più semplice la gestione delle operazioni quotidiane, tutte in un unico spazio digitale.

Il cambiamento segue l’esperienza di BancoPosta, scomparsa dagli store lo scorso giugno. Come accaduto in quell’occasione, anche l’app Postepay non sarà più disponibile per il download o per gli aggiornamenti. Chi non avrà scaricato la nuova applicazione non potrà più utilizzare le funzioni digitali finora disponibili sulla piattaforma dedicata alla prepagata. Insomma, con questa scelta, Poste Italiane chiude un capitolo storico. L’app Postepay, scaricata da milioni di italiani, ha accompagnato per anni la gestione dei pagamenti digitali. Dal prossimo autunno, l’esperienza d’uso sarà centralizzata in un unico ambiente, pensato per offrire più servizi e maggiore sicurezza, provare per credere!