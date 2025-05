Panasonic lancia ufficialmente Lumix S1II e S1IIE: ecco le nuove mirrorless full frame

Panasonic arricchisce la propria gamma di fotocamere full frame Lumix S. L’azienda è pronta a presentare due nuovi modelli pensati per soddisfare le esigenze sia dei professionisti della fotografia e del video sia degli appassionati più esigenti. Le Lumix S1II e S1IIE rappresentano l’evoluzione del concetto di versatilità e qualità d’immagine. Entrambe integrano componenti di prim’ordine, soluzioni di stabilizzazione avanzata e funzioni video di alto livello, ma si differenziano per alcuni dettagli tecnici e per l’orientamento d’uso. Per celebrare il lancio, Panasonic offre in Europa un’estensione di garanzia gratuita di tre anni registrando il prodotto su My Panasonic. Ottenendo così un totale di cinque anni di copertura.

Panasonic: cosa aspettarsi dalle nuove Lumix S

Sia la S1II che la S1IIE condividono il sistema di autofocus Phase Hybrid AF di nuova generazione. Quest’ultimo è potenziato da algoritmi d’intelligenza artificiale in grado di riconoscere e seguire con precisione occhi, volti e soggetti “in urban sports”. La stabilizzazione interna (B.I.S.) garantisce fino a 8 stop di compensazione. Mentre, in ambito video, interviene l’innovativo E.I.S. per correggere distorsioni mantenendo inalterato l’inquadramento. Per la prima volta nella serie S, è supportato il profilo ARRI LogC3 tramite un codice di aggiornamento opzionale (DMW-SFU3A). La registrazione interna include Apple ProRes RAW HQ e RAW fino a 5,8K 30p o C4K 60p su schede CFexpress tipo B. Mentre EVF (5,76 Mpx) e monitor inclinabile (1,84 Mpx), progettati per durare oltre 400.000 cicli, assicurano visione immediata e reattiva. Entrambe operano fino a –10 °C, offrono doppio slot SD/CFexpress, collegamenti diretti per background grip (DMW-BG2) e audio XLR (DMW-XLR2). Inoltre, si integrano perfettamente con Capture One, Frame.io e l’app Lumix Lab per editing e condivisione rapida.

La Panasonic S1II monta un sensore CMOS full frame partially stacked da 24,1 MP. Abbinato al processore Venus Engine più recente. Tale combinazione spinge i limiti di velocità di lettura e di registrazione. Video in 4K fino a 120 fps e in 5,8K fino a 60 fps, con pre-scatto in SH fino a 1,5 s e raffiche fotografiche fino a 70 fps con otturatore elettronico. La modalità Dynamic Range Boost apre la gamma dinamica fino a 15 stop in V-Log a frame rate inferiori a 30 fps. L’Open Gate esteso supporta ora formati superiori a 6K a 30 fps e 5,1K a 60 fps. Nei prossimi firmware arriveranno ulteriori marker sul display per agevolare inquadrature complesse.

Caratteristiche imperdibili per l’intera gamma

La S1IIE riprende l’ergonomia dei modelli di seconda generazione S1 e S1R. Aggiungendo un look raffinato e un corpo macchina ottimizzato per sessioni di scatto prolungate. Il sensore da 24,2 MP, mutuato dalla S5II, promette resa cromatica e dettaglio elevati in ogni condizione di luce. Anche qui troviamo la registrazione open gate 6K a 30 fps (3:2) e oltre 14 stop di gamma dinamica in V-Log. La raffica raggiunge i 30 fps in modalità SH e include la funzione “H+” a 10 fps con otturatore meccanico. Un’unica esclusiva S1IIE è l’introduzione del formato Cinemascope 2,4:1, disponibile fino a 60 fps senza ritagli.

Le due nuove Lumix S1II e S1IIE arriveranno sul mercato entro la fine del mese. Il prezzo verrà comunicato a breve, ma si prevede in linea con le fasce di riferimento professionale. Con tali modelli, Panasonic conferma il proprio intento di supportare creativi e professionisti nelle loro attività.