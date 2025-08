Amazon shock: l’Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 oggi costa meno di 250 euro

L’Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 giunge sul mercato come climatizzatore portatile in grado di adattarsi a qualunque tipologia di design della casa grazie alla progettazione neutra ma dettagliata. Il climatizzatore portatile Dolceclima Slim 8, non casualmente, si contraddistingue grazie al design ultra-slim, ideale per ambienti anche piccoli, garantendo una climatizzazione per il massimo del comfort ma con il minimo ingombro.

Oggi con lo sconto disponibile su Amazon, l’Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 diventa ancora più interessante dato che costa pochissimo. Lo sconto applicato sul costo di listino consente a chiunque voglia avere a portata di mano un climatizzatore/deumidificatore con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 a prezzo vantaggioso

Le giornate estive sono purtroppo sempre più calde e umide ma per andare incontro a tale problematica non manca il lavoro messo in atto da importanti aziende. Olimpia, infatti, ha deciso di progettare e realizzare un dispositivo in grado di adattarsi a tutte le stagioni offrendo di conseguenza raffrescamento, deumidificazione e ventilazione. Tutto ciò garantisce un elevato comfort tutto l’anno, acquistando un unico dispositivo che si mostra del tutto versatile e potente.

Per rendere l’esperienza d’uso ancora più pratica, il Dolceclima Slim 8 dispone di ruote che sono in grado di muoversi a 360° facilitando di conseguenza lo spostamento da un ambiente all’altro. Oltre a ciò questo climatizzatore Olimpia è dotato della funzione “Follow me” tramite cui l’utente può utilizzare il telecomando come accessorio per gestire il controllo della temperatura da qualunque distanza.

Perché perdere altro tempo se oggi Amazon vi offre un incredibile sconto sul prezzo di listino? Lo sconto del 19% sul costo di listino di 269 euro vi consente di pagare l'Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 solamente 219 euro.