WhatsApp: un solo messaggio può costarvi tutti i risparmi

Al giorno d’oggi, ogni utente dotato di uno smartphone utilizza principalmente per comunicare WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea infatti permette a chiunque di restare in contatto con i propri effetti in modo facile e veloce, queste caratteristiche unite alla totale assenza di pubblicità hanno permesso all’applicazione di diventare nell’arco di pochi anni quella più utilizzata in tutto il mondo arrivando addirittura a poter vantare miliardi di account attivi in tutto il mondo.

Questo dettaglio nonostante rappresenti un elemento sicuramente d’orgoglio per la piattaforma rappresenta allo stesso tempo il suo lato scuro, ovviamente WhatsApp di per sé non rappresenta un pericolo, ma l’utilizzo sconsiderato che alcuni utenti ne fanno purtroppo può esserlo, gli utenti di cui stiamo parlando sono ovviamente i truffatori che quest’anno da diverso tempo utilizzando WhatsApp per diffondere le loro truffe online, il motivo è molto semplice, usare WhatsApp permette loro di colpire molte più persone contemporaneamente.

Le truffe online su WhatsApp sono dunque diventate realtà e colpiscono incessantemente anche qui in Italia, il fenomeno infatti non ha risparmiato nemmeno la nostra penisola e recentemente è arrivato sottoforma di una nuova truffa che prima regala soldi ma poi ve li ruba, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Truffa molto ingannevole

La truffa in questione si presenta la vittima come un semplice messaggio in arrivo direttamente da YouTube che propone al malcapitato guadagni facili e veloci da ottenere svolgendo alcuni banali compiti, si chiede infatti al malcapitato di mettere like ad alcuni video per poi inviargli alcuni bonifici piccoli materiali, ciò serve a farli abbassare la guardia dal momento che in un secondo momento i truffatori proporranno alla vittima di inviare un bonifico a sua volta di qualche centinaio di euro con la promessa di restituirlo moltiplicato svariate volte, inutile stare a dire che quei soldi sparirebbero in un lampo non appena inviati.