Sony e Bandai Namco: accordo milionario per giochi e anime

Recentemente Sony ha ufficializzato l’acquisizione di 16 milioni di azioni direttamente da Bandai Namco Holding incorporation, pari al totale del 2,5% del capitale, il tutto per un valore di circa 68 miliardi di yen che equivalgono a 394 milioni di euro, tale operazione è stata parte di una più ampia alleanza strategica stretta tra i due colossi giapponesi finalizzata a migliorare la collaborazione e valorizzare le proprietà intellettuali reciproche, il tutto con l’obiettivo di far crescere le comunità di fan di anime, manga e videogiochi.

Alleanza strategica

L’obiettivo principale di questa partnership è l’espansione della community di fan di IP (proprietà intellettuali), contenuti dunque come anime e manga in tutto il mondo, con un focus sul settore degli anime, il quale sta vivendo una rapida crescita sul mercato che sta portando le aziende a dedicarsi attivamente a questi contenuti per creare nuove ed emozionanti esperienze per i fan ovviamente massimizzando il valore di questi prodotti.

Le due società hanno effettivamente già una storia di collaborazioni in diversi settori inclusi quelli legati ai videogiochi, anime e musica, all’interno di questa nuova alleanza sono previste delle iniziative per ampliare opere, prodotti e servizi basati proprio su questi prodotti sviluppati da Bandai Namco, sfruttando per l’appunto i punti di forza che ha da offrire Sony nella produzione distribuzione di anime contenuti video, una produce e l’altra distribuisce, ovviamente saranno discusse in profondità lo sviluppo e la promozione di questi contenuti insieme a progetti tecnici dedicati all’intrattenimento esperienziale.

Questa acquisizione si inserisce all’interno di una serie di partecipazioni strategiche di Sony all’interno di questo settore, abbiamo già altri elementi decisamente significativi come la partecipazione in Kadokawa del 10,11%, in FromSoftware del 14,09%, in Devolver Digital 5%, Epic games con 4,9% e Bilibili 4,98%.

Non rimane dunque che attendere per iniziare a vedere i primi risultati concreti di questa partnership che dovrebbero letteralmente inondare questo mondo con contenuti nuovi e avvincenti.