Utilizzare ChatGPT per effettuare domande, risolvere dubbi, creare progetti di lavoro ma non solo, o semplici riassunti di testi, è sempre più semplice grazie alle funzionalità rese disponibili dall’intelligenza artificiale. Parliamo infatti di un chatbot che ha rivoluzionato la vita di utenti di qualunque età dato che è in grado di semplificare compiti complessi che fino a poco tempo fa richiedevano concentrazione ma, soprattutto, tantissimo tempo. ChatGTP, proprio per questo motivo, è diventato uno strumento molto diffuso e sempre più apprezzato.

Ma se vi dicessimo che questo chatbot può essere utilizzato anche per ottenere risultati completamente diversi rispetto alla semplice generazione di testi e progetti di lavoro? Ebbene sì. Un utente ha deciso di utilizzare questo rivoluzionario strumento in un modo del tutto differente, tanto da attirare l’attenzione di molti. Scopriamo maggiori informazioni a riguardo nel corso di questo nuovo articolo.

ChatGPT: utente ottiene un risultato che sorprende tutti

Perché utilizzare ChatGPT per un semplice riassunto, una ricerca o per risolvere un dubbio se è possibile ottenere molto di più? L’idea di un utente è stata quella di utilizzare il famoso chatbot per andare ben oltre le aspettative di ciascuno di noi. Nello specifico, un utente sarebbe riuscito a scoprire un modo per far generare a ChatGPT chiavi di attivazione di Windows in modo completamente gratuito.

Vi starete chiedendo sicuramente in che modo sia riuscito a ottenere un risultato simile. Secondo quanto diffuso, l’utente in questione avrebbe deciso di chiedere al chatbot di personificare la nonna ormai defunta con un trucco diventato noto con la denominazione di “dead grandma trick”. Trucco che si è rivelato efficace per poter portare l’intelligenza artificiale a generare codici che aggirano i filtri di sicurezza del sistema. Tutto ciò però lascia non poche perplessità soprattutto per quella che è la sicurezza dei sistemi su cui si basa l’intelligenza artificiale.