FIAT Giga Panda e Fastback, Olivier Francois svela alcuni dettagli

Nonostante la Grande Panda abbia attirato da poco l’attenzione di tutti gli appassionati di un marchio iconico, i progetti della casa automobilistica FIAT continuano ad essere al centro delle strategie future che puntano a portare su strana nuovi modelli. E’ il caso dei nuovi modelli Giga Panda e Fastback attualmente in fase di sviluppo.

Nonostante il costruttore automobilistico sia ancora al lavoro su queste due nuove vetture, sappiamo che si tratterà di SUV e di un modello fastback. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli diffusi i merito a questi nuovi progetti dell’azienda FIAT.

FIAT: al lavoro su nuovi importanti progetti

Continuare a lavorare su progetti importanti che vedono come protagonisti modelli con prestazioni ottimizzate rispetto al passato, grazie all’uso di nuove tecnologie, rappresenta un punto di forza per qualsiasi marchio. Nel caso dei nuovi modelli Giga Panda e Fastback, FIAT punta a portare a termine un lavoro che possa consentire ai veicoli di competere con tutti gli altri marchi.

Al proposito, nei giorni scorsi, è arrivata novità interessante che non è passata inosservata. Olivier Francois, il numero uno di FIAT, in occasione di un’intervista ha colto l’occasione per rilasciare alcuni dettagli relativi alla Giga Panda e Fastback.

Quel che sappiamo è che il costruttore prevede di lanciare questi due nuovi modelli entro il 2027 per il mercato globale. Inoltre, il dettaglio più importante riguarda il fatto che per le versioni di serie non sarà utilizzata la denominazione “Panda” e alla base troverà spazio la piattaforma Smart Car che consentirà all’azienda di andare a diminuire quelli che sono gli attuali costi richiesti per lo sviluppo.

Olivier Francois ha sottolineato che i modelli non saranno mai più lunghi di 4,5 metri per evitare che possano esserci sovrapposizioni in Stellantis. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alle novità del settore delle quattro ruote e, in questo caso, sui futuri progetti del marchio FIAT che nel corso degli anni ha contribuito allo sviluppo del settore automotive.