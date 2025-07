WhatsApp sperimenta nuovi modi per iniziare una chat

WhatsApp continua a lavorare sul miglioramento della propria piattaforma puntando a offrire agli utenti un’esperienza sempre più fluida, personalizzabile e coinvolgente. L’ultima novità in fase di test sembra proprio andare in questa direzione. Con la versione beta 2.25.21.24, attualmente disponibile solo per Android, l’app si prepara ad introdurre un piccolo ma interessante suggerimento per agevolare l’inizio di nuove conversazioni. La funzione si presenta in modo discreto ma interessante. Nello specifico quando si apre una chat con un contatto con cui non avete mai parlato prima, comparirà nella parte bassa dello schermo un’emoji con il saluto, proposta come messaggio da inviare per rompere il ghiaccio.

Funzioni in evoluzione e aggiornamenti continui per Whatsapp Android

Non si tratta di un’imposizione, bensì di un suggerimento che l’utente può ignorare in qualsiasi momento, semplicemente chiudendolo con una “X”. Ma il senso dell’iniziativa è chiaro. WhatsApp vuole rendere meno imbarazzante il primo approccio tra contatti, favorendo l’aevvio della conversazione con un gesto amichevole. Un piccolo accorgimento che potrebbe fare la differenza, soprattutto tra chi utilizza l’app per comunicare anche in ambito professionale o per la prima volta.

Il team di sviluppo di WhatsApp sembra determinato a non rallentare il passo. Insieme alle nuove proposte funzionali, la piattaforma continua a ricevere anche modifiche grafiche, risoluzioni di bug e aggiornamenti costanti per mantenere stabile la qualità del servizio. La versione 2.25.21.24 si inserisce in questo contesto, portando avanti la tradizione di rinnovamento che ha contribuito negli anni a fare di Whatsapp una delle piattaforme di messaggistica più diffuse al mondo.

Per il momento non ci sono indicazioni precise su quando questa novità sarà estesa a tutti. Ad ogni modo desidera testare in anteprima le funzionalità in sviluppo può aderire al programma WhatsAppBeta, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. È anche possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale attraverso il canale ufficiale dell’azienda o tramite altri canali dedicati alle offerte tecnologiche più recenti.