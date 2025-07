WhatsApp per iOS, si potrà vedere quante persone stanno scrivendo nei gruppi

WhatsApp continua a migliorare la gestione delle conversazioni di gruppo e, con l’ultima beta per iOS (versione 25.21.10.71), introduce una nuova modalità di visualizzazione dell’attività nelle chat condivise. La funzione, già avvistata nella beta per Android, è ora in fase di test anche su TestFlight per iPhone, come segnalato da WABetaInfo.

Fino ad oggi, nell’elenco delle chat era possibile vedere solo se una singola persona stava scrivendo all’interno di un gruppo, anche quando più partecipanti erano attivi contemporaneamente. Un limite che costringeva spesso ad aprire la conversazione per capire il contesto, con il risultato indesiderato di segnare tutti i messaggi non letti come già visualizzati.

Un aggiornamento utile per seguire il ritmo della conversazione nei gruppi WhatsApp

La novità consiste in una stringa dinamica che mostra chiaramente quante persone stanno scrivendo, ad esempio con una dicitura del tipo “2 persone stanno scrivendo”. Questo consente di farsi subito un’idea del livello di attività nel gruppo, senza aprire la chat e perdere lo stato di lettura.

La modifica si rivela utile soprattutto in gruppi numerosi, dove più utenti possono intervenire nello stesso momento. Sapere che sta per arrivare una serie di messaggi può aiutare a decidere se partecipare subito allo scambio o rimandare la lettura a un momento più tranquillo.

Resta il limite con i messaggi vocali su WhatsApp per gli utenti

Va precisato che il nuovo indicatore si applica solo alla digitazione di messaggi testuali. Quando più utenti stanno registrando un messaggio vocale nello stesso gruppo, WhatsApp continua a mostrare soltanto il nome di uno di loro, mantenendo il comportamento precedente.

La funzione è al momento disponibile solo per alcuni beta tester, ma sarà progressivamente estesa nelle prossime settimane. Un passo in avanti nella trasparenza e nella gestione delle conversazioni di gruppo, che rende l’esperienza più chiara e meno invadente, anche senza entrare nella chat.