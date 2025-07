AliExpress abbassa il prezzo di questo monitor da gioco: costa solo 96 euro

L’occasione per risparmiare su AliExpress è davvero una delle più ghiotte tra quelle attualmente in circolazione, per il semplice fatto che gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 96 euro per l’acquisto di un monitor da gaming KTC, raggiungendo così un rapporto qualità/prezzo più unico che raro.

Il modello di cui vi parliamo è precisamente KTC H27T27, monta un pannello da 27 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione 2560 x 1440 pixel, e soprattutto una velocità di aggiornamento di 100Hz. Proprio quest’ultima specifica lo identifica perfettamente alla pari di un monitor da gaming, riuscendo a garantire una reattività e rapidità di utilizzo che difficilmente troviamo su monitor “tradizionali”. Il tempo di risposta, inoltre, è di solo 1 ms, mentre la luce blu è stata ridotta al minimo, per evitare problematiche di vario genere per l’utente che si appresta ad utilizzare il monitor per lungo periodo.

Il design è classico, ciò lo porta ad essere tranquillamente utilizzato anche in ambito lavorativo, senza difficoltà o senza comunque integrare al proprio interno aggressività o LED che potrebbero far storcere il naso agli utenti. Allo stesso modo, le sue relativamente ridotte dimensioni ne facilitano sicuramente il posizionamento dovunque vogliate, rendendolo semplice da integrare in ambienti anche ridotti.

AliExpress, il monitor da gaming è molto economico

Avvicinarsi a questo prodotto porta con sé la possibilità di godere di un risparmio assolutamente unico nel proprio genere. Il suo valore iniziale di listino è di 234,72 euro, mentre ad oggi con la promozione attivata da AliExpress, l’utente si ritrova a poter godere di un versamento finale che corrisponde esattamente a soli 96,86 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Nella parte posteriore è presente anche l’attacco VESA, ciò permette di montare eventualmente il monitor direttamente a muro, oppure utilizzare uno dei tanti supporti specifici che è possibile trovare direttamente sul mercato.