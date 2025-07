Ninja Swirl by CREAMi: l’innovazione del soft‑serve a casa

SharkNinja presenta Ninja Swirl by CREAMi, una gelatiera domestica di nuova generazione che rivoluziona la preparazione del gelato fatto in casa. Con un design pensato per soddisfare tutti i gusti, questo dispositivo permette di creare sia gelati classici che soft‑serve cremosi, portando nelle cucine di casa l’esperienza delle gelaterie professionali.

Il dispositivo è dotato di 13 programmi automatici, tra cui sei modalità dedicate al soft‑serve, come quelle per il frozen yogurt, le creme alla frutta montate e creme leggere. Una delle novità più interessanti è la funzione CreamiFit, progettata per chi segue diete proteiche o a basso contenuto calorico, offrendo così una gamma di ricette più salutari.

Soft‑serve e gelato in un solo tocco con la nuova Ninja Swirl

Il cuore del Ninja Swirl è la tecnologia di miscelazione ad alta velocità che consente di ottenere consistenze perfette senza cristalli di ghiaccio. Il risultato è un dessert vellutato e pronto in pochi minuti dopo il ciclo di congelamento. L’interfaccia ad un solo tocco rende l’utilizzo semplice e accessibile, anche per chi non ha esperienza con elettrodomestici simili. Un grande punto di forza di questo prodotto è la personalizzazione degli ingredienti utilizzabili. Si possono usare latte vegetale, preparazioni proteiche, dolcificanti alternativi o ingredienti naturali. È perfetta per chi ha intolleranze, segue regimi alimentari specifici o desidera semplicemente gestire meglio cosa mangia.

Il dispositivo è pensato per l’uso quotidiano, anche se richiede un po’ di spazio sul piano cucina e un minimo di pianificazione per congelare le basi in anticipo. Tuttavia, la semplicità d’uso e la qualità del risultato finale lo rendono un valido alleato per le calde giornate estive (e non solo). Ninja Swirl rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo degli elettrodomestici per dessert. Versatile, creativo e adatto a ogni esigenza, trasforma la preparazione del gelato in un’esperienza divertente, su misura e sempre a portata di mano.