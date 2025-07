Ricarica elettrica: Nissan lancia la nuova app Charge

Oggi guidare un’auto elettrica Nissan in Europa significa poter contare su un alleato digitale nuovo e potente. Si chiama NissanCharge, l’app appena rilasciata che promette di rivoluzionare l’esperienza di ricarica per i proprietari di veicoli elettrici del marchio. La novità arriva grazie alla collaborazione tra Nissan e Octopus Energy, azienda inglese specializzata in soluzioni energetiche smart. L’applicazione è già disponibile su Apple Store e Google Play e integra la piattaforma Electroverse, cuore dell’infrastruttura EV di Octopus, per offrire un accesso semplificato e immediato alla rete pubblica.

Un ecosistema in evoluzione tra sostenibilità e innovazione grazie a Nissan

Con un milione di colonnine in tutta Europa, questa nuova piattaforma consente di localizzare e selezionare la stazione più vicina e conveniente, scegliendo anche in base alla velocità di ricarica e al tipo di connettore. Le tariffe sono visibili in tempo reale, alcune scontate grazie ad accordi con operatori come IONITY, Allego, TotalEnergies e Aral Pulse. In media, ogni giorno vengono aggiunti 500 nuovi punti di ricarica. Basta creare un account in pochi minuti, collegare un metodo di pagamento digitale e ricevere gratuitamente la Nissan Charge Card. Tutto è pensato per ridurre i tempi e semplificare la mobilità elettrica.

Ma Nissan Charge è solo l’inizio di un progetto ben più ambizioso. L’azienda ha infatti annunciato future integrazioni con la piattaforma MyNissan, oltre all’introduzione di funzionalità avanzate come Plug&Charge e Vehicle-to-Grid. Queste tecnologie permetteranno, tra le altre cose, di restituire energia alla rete domestica, abbassando i costi in bolletta e rendendo la propria auto un vero nodo energetico intelligente.

Per Octopus Energy, si tratta della prima integrazione della propria tecnologia all’interno di un’app di un altro marchio. Tale progetto fa parte della strategia mondiale “Ambition 2030”, attraverso la quale l’ azienda intende diventare a zero emissioni entro il 2050. Insomma, in questo modo, ci si prepara ad un futuro più sostenibile che comincia da soluzioni digitali concrete, integrate e vicine alle persone.