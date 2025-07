Mobilità digitale: Stellantis rivoluziona l’ intrattenimento a bordo

Non è più l’auto a doversi adattare al conducente, ma il contrario. Stellantis, attraverso una nuova collaborazione con 4screen, apre una nuova fase nella mobilità digitale. Il gruppo automobilistico infatti integra nei suoi modelli un sistema di intrattenimento in grado di offrire servizi geolocalizzati in tempo reale, direttamente dallo schermo del veicolo. Questa tecnologia è pensata per essere intuitiva, discreta e, soprattutto, utile durante la guida. Niente app esterne, niente bisogno di collegare lo smartphone. Tutto è già incluso nel sistema Uconnect 4 e 5.

L’intrattenimento con Stellantis: personalizzazione e sicurezza grazie a 4screen

Fiat, Jeep e Ram sono i primi marchi del gruppo a beneficiare di questa innovazione. Le auto compatibili consentono ai conducenti di visualizzare nelle vicinanze ristoranti, stazioni di servizio, minimarket, parcheggi e persino concessionari Stellantis. Il servizio è già in fase di rilascio e verrà esteso man mano in Europa e Nord America. In questo modo la nota società rafforza il proprio impegno nell’offrire soluzioni digitali avanzate che trasformano l’esperienza a bordo in qualcosa di dinamico e assolutamente personalizzato.

Oltre alla semplice geolocalizzazione, il sistema 4screen firmato Stellantis permette di adattare la mappa e le segnalazioni in base alle preferenze personali. L’interfaccia consente di filtrare i risultati e visualizzare solo le categorie d’interesse. Vengono segnalati orari di apertura, contatti, promozioni attive e indicazioni utili tutte proposte nel momento giusto e nel luogo esatto. Ciò accade senza distrarre il conducente e senza compromettere la sicurezza.

Un aspetto interessante è che 4screen opera all’interno del sistema del veicolo. Non dipende quindi da aggiornamenti esterni o connessioni instabili. La sua stabilità e semplicità d’uso lo rendono uno strumento efficace per la gestione quotidiana degli spostamenti. Stellantis dimostra così di voler trasformare l’automobile in un vero e proprio spazio digitale, evoluto e pronto a interagire con le esigenze di ogni utente. Nei prossimi mesi, l’arrivo di nuovi partner commerciali renderà il sistema ancora più completo e performante.