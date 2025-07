Now Bar

Samsung ha confermato che entro la fine del 2025 almeno 15 nuove app diventeranno compatibili con la Now Bar, una delle funzionalità più visibili e discusse della One UI 7. La funzione, ulteriormente potenziata con la One UI 8, dovrebbe quindi arrivare a un totale di 35 app supportate, rispetto alle 20 attuali. L’informazione è emersa dal materiale promozionale relativo al nuovo pieghevole Galaxy Z Flip 7.

Un carosello di informazioni accessibili dalla schermata di blocco

La Now Bar è un widget interattivo che si posiziona nella parte bassa della schermata di blocco, permettendo agli utenti di interagire con funzioni e informazioni senza dover sbloccare lo smartphone. Il sistema è organizzato in una serie di schede scorrevoli, che includono elementi come il player musicale, il meteo, il fitness tracker e altro ancora. Toccando una scheda, questa si espande mostrando ulteriori dettagli e controlli.

Sebbene il passaggio da 20 a 35 app rappresenti un miglioramento, il numero resta molto limitato rispetto alle milioni di applicazioni disponibili su Android. Al momento non sono stati diffusi i nomi delle nuove app in arrivo, e resta da vedere se saranno incluse app di terze parti molto usate o solo quelle sviluppate in partnership con Samsung.

Il problema principale della Now Bar, come per molte soluzioni software proprietarie, è la scarsa adozione da parte degli sviluppatori. Senza accordi diretti o incentivi economici, le app difficilmente integrano funzioni pensate solo per dispositivi Samsung. Anche se l’azienda rappresenta il principale produttore di smartphone Android, non può contare su un’adozione automatica da parte dell’intero ecosistema.

Android 16 apre nuovi scenari

Una possibile svolta potrebbe arrivare con Android 16, che introduce un’API nativa pensata per funzionalità simili alle Live Activities di Apple. Questa API, che potrebbe essere sfruttata da Samsung in versioni future della One UI, ha il potenziale di rendere la Now Bar più interoperabile, semplificando l’integrazione da parte degli sviluppatori di app. Al momento Samsung non ha ancora adottato la nuova API, ma una futura implementazione potrebbe espandere la compatibilità in modo più significativo rispetto alla situazione attuale.