Lucid Air Sapphire è arrivata: ecco la berlina che sfida le hypercar

In Germania è possibile ordinare la Lucid Air Sapphire, la super berlina elettrica che si posiziona al vertice assoluto per prestazioni. Oltre 1.250 cavalli generati da tre motori elettrici, con trazione integrale e un sofisticato sistema di torque vectoring. L’accelerazione? Da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi, fino a toccare i 330 km/h. Numeri che lasciano senza fiato, capaci di portare una berlina a confrontarsi senza timori con vere hypercar. Il merito della potenza della Lucid va anche all’architettura a 900 Volt, che garantisce efficienza, potenza e ricarica ultraveloce. Il pacco batterie, anche se non dichiarato ufficialmente, dovrebbe offrire una capacità tra i 112 e i 118 kWh, quanto basta per percorrere 694 km secondo il ciclo WLTP. Una simile autonomia, unita alla possibilità di ricaricare a oltre 300 kW di picco, apre le porte a viaggi lunghi e veloci.

Tecnologia da pista per una Lucid adrenalinica

La Lucid possiede quattro le modalità di guida, ognuna con un fine differente: Smooth, Swift, Sapphire e Track. Tutto viene regolato al millimetro, dalle sospensioni attive allo sterzo, dai freni rigenerativi fino alla coppia disponibile. L’esperienza cambia radicalmente a seconda dell’impostazione, diventando sempre più intensa fino a raggiungere la piena espressione nella modalità Track, pensata per l’uso in circuito. Il telaio evoluto, affinato nei dettagli, lavora in simbiosi con un assetto specifico per gestire in piena sicurezza l’enorme potenza disponibile. Le sensazioni al volante della Lucid si annunciano come qualcosa di unico e mai visto tra auto elettriche. Ogni elemento è stato progettato per offrire una guida precisa, dinamica, coinvolgente.

A livello estetico, la Lucid Air Sapphire non lascia nulla al caso. Il body kit dedicato accentua la sportività con linee scolpite e dettagli aggressivi. Le proporzioni rimangono eleganti, ma la forma comunica velocità pura. Un connubio tra raffinatezza e cattiveria che non passa inosservato. Il prezzo? Quanto costa questa Lucid tanto spettacolare? In Germania si parte da 250.000 euro. Un lusso riservato a pochi, ma chi può permettersela avrà una vettura incredibile, sportiva e green.