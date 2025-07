Huawei Mate XT 2, il pieghevole a tre pannelli arriva in quattro colorazioni

Huawei si prepara a rinnovare la propria offerta nel segmento dei pieghevoli con il lancio del nuovo Mate XT 2, uno smartphone trifold che punta a consolidare la presenza del brand in una fascia di mercato ancora poco affollata ma strategicamente importante. Secondo quanto trapelato, il dispositivo dovrebbe arrivare in quattro varianti cromatiche: Mystic Black, Bright White, Auspicious Red e Crimson Purple.

Il predecessore, pur con un prezzo superiore ai 2.800 dollari, aveva ottenuto risultati incoraggianti sul piano commerciale. È proprio da questi numeri che Huawei parte per costruire un nuovo posizionamento con il Mate XT 2, dispositivo che promette miglioramenti su fotocamera, prestazioni generali e fluidità d’uso. Il design a tre pieghe rimane la caratteristica distintiva, ma sarà affiancato da un’esperienza più matura anche sul fronte software.

Un debutto previsto per settembre, in piena stagione iPhone

Il lancio è atteso per settembre, lo stesso periodo in cui Apple presenterà la serie iPhone 17. Una sovrapposizione che potrebbe condizionare la visibilità del Mate XT 2 a livello globale, ma Huawei sembra puntare tutto su un mercato premium ben definito, con utenti disposti a sperimentare nuove soluzioni di form factor.

Come accaduto per il modello precedente, è probabile che il debutto avvenga inizialmente in Cina, con una distribuzione internazionale più lenta e graduale. Le tempistiche e la strategia commerciale seguiranno quindi lo schema già consolidato dal marchio in altri lanci recenti.

La sfida ai trifold è aperta, ma Huawei è in vantaggio

Nel frattempo anche Samsung starebbe lavorando al suo primo dispositivo a tre pieghe, noto internamente come Galaxy G Fold. Il modello era atteso all’evento Unpacked di inizio mese, ma non è stato presentato, lasciando a Huawei un margine di manovra importante in questa fase iniziale.

Con quattro colorazioni distinte e un posizionamento che guarda al segmento ultra-premium, il Mate XT 2 vuole dimostrare che i trifold non sono solo concept futuristici, ma prodotti reali con un mercato in espansione. Huawei, per il momento, sembra avere un vantaggio concreto.