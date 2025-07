Google Shopping: ora si provano i vestiti con una foto grazie all’AI

Google sta trasformando radicalmente l’esperienza di acquisto online. La novità più interessante è la possibilità di provare i vestiti virtualmente utilizzando una propria foto, rendendo lo shopping digitale molto più realistico e su misura. Al momento, questa funzione è in fase di rilascio soltanto negli Stati Uniti, ma presto potrebbe estendersi anche ad altri mercati, inclusa l’Italia.

Fino a poco tempo fa, le prove virtuali si basavano su modelli predefiniti. Oggi, invece, Google permette di caricare una foto personale a figura intera, su cui viene applicato il capo selezionato. Il sistema utilizza un modello AI generativa avanzato, capace di comprendere proporzioni del corpo e movimenti naturali dei tessuti. L’unico requisito: uno scatto nitido, ben illuminato e senza altre persone nell’inquadratura.

La tecnologia sarà disponibile all’interno del Google Shopping Graph, rendendo accessibile questa funzione per miliardi di articoli, direttamente dai risultati di ricerca o tramite Google Immagini.

Controllo sui prezzi e ispirazioni personalizzate con Google Shopping

Oltre alla prova virtuale, Google ha migliorato uno strumento fondamentale per chi segue le offerte: il tracciamento dei prezzi. Ora è possibile impostare una soglia di prezzo personalizzata per ricevere notifiche, evitando aggiornamenti poco rilevanti. In più, si possono monitorare taglie e colori specifici, rendendo il sistema ancora più preciso. Queste nuove funzioni sono evidenziate dall’icona a stella di Gemini, segno dell’integrazione con i modelli AI dell’azienda.

Infine, tra le novità annunciate per l’autunno, c’è la cosiddetta AI Mode. Sarà possibile chiedere consigli per outfit o arredamento, e ricevere in risposta una selezione di articoli generati grazie alla funzione di vision match, che attinge al vastissimo catalogo di oltre 50 miliardi di prodotti tracciati da Google.

Un cambiamento che promette di avvicinare ancora di più il digitale alla realtà fisica, grazie a un uso intelligente dell’intelligenza artificiale. Come avviene dunque anche per gli occhiali, sarà più comodo da ora in poi acquistare vestiti online.