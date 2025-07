iOS 26: l’update riporta indietro una funzionalità controversa

recentemente Apple ha rilasciato la beta numero quattro di iOS 26, con quest’ultima ovviamente sono stati risolti numerosi problemi e aggiustati numerosi bug ma l’azienda ha deciso anche di riportare indietro una controversa feature legata all’intelligenza artificiale, stiamo parlando dei riassunti delle notifiche, questi ultimi sono tornati anche per le applicazioni della categoria notizie e intrattenimento dopo che la funzione venne disattivata a gennaio di quest’anno con l’aggiornamento di iOS 18.3.

la funzione si era dimostrata infatti inaffidabile commettendo in alcuni casi errori di sintesi mentre in altri erano stati prodotti risultati di cattivo gusto, dunque Apple aveva scelto di disattivare i riassunti automatici vista la natura spesso delicata del loro contenuto, la funzione però non venne disattivata per le applicazioni interne.

Il ritorno

Con la nuova versione beta di iOS 26 questi riassunti sono tornati e sono operativi di default, al primo riavvio una schermata di benvenuto in Vita a confermare l’attivazione dei riassunti e ricorda che il testo potrebbe modificare il significato originario delle notifiche, Apple ha deciso di inserire una serie di misure per aiutare l’utente a comprendere che il testo è stato generato dall’intelligenza artificiale, non a caso le notifiche riassunte vengono mostrate in corsivo e accompagnate da un apposita icona.

rispetto alla prima versione Apple afferma di aver migliorato la qualità delle sintesi lavorando sui dataset ed inoltre ora è possibile inviare un feedback ad Apple ogni volta che Apple intelligence produce un riassunto con degli errori, per il momento i primi sviluppatori che hanno testato la nuova versione sostengono che ci sia stato un evidente miglioramento, il tutto rappresenta sicuramente un passo in avanti ma anche un azzardo Visto l’esordio decisamente controverso avvenuto qualche mese fa, ora tutto ciò che rimane da fare aspettare che i feedback della community si accumulino per restituire l’effettivo cambiamento applicato da Apple.